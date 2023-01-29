شكرا لقرائتكم خبر عن سيمون تطرح أحدث أغنياتها "اتغير علشانى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الفنانة سيمون، أحدث أغانيها الجديدة بعنوان "اتغير علشاني"، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب وتأتي الأغنية ضمن أحداث فيلم "بدلة وفستان" والمقرر عرضه عبر

إحدى المنصات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.

وتقول كلمات أغنية "اتغير علشاني": "اتغير علشاني لو تقدر وأنا علشانك هتغير، كن أجمل علشاني.. وأنا علشانك هحلو أكتر، الحب روح حلوة تدور في الحياة على روح تكون شبهها في ضلمة تكون نجاة.. وأحبك محبة لا تزول ولا تتغير ولو اتغيرنا حبة نرجع بمحبة أكبر".

أغنية "اتغير عشاني لو تقدر" إخراج روماني سعد، لحن أن الفريد، توزيع ومكساچ شادي فكرى، كلمات روماني سعد.

من ناحية أخرى، تشارك الفنانة سيمون فى لجنة تحكيم مسابقة الدياسبورا بالدورة الـ12 لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، حسبما أعلنت إدارة المهرجان الذى يترأسه السيناريست سيد فؤاد.

ويشارك فى عضوية لجنة التحكيم بجانب سيمون، المنتج السينمائى بيدرو بيمنتا من موزمبيق، والناقد والمؤرخ اللبنانى إبراهيم العريس.

ويشارك فى مسابقة الدياسبورا 6 أفلام هى: "حرقة" من تونس، و"رحلة تاليا" إنتاج بلجيكا، السنغال، لوكسمبرج، وفيلم "الرسالة الأخيرة إلى ناصر" من ألمانيا، و"نساء جزائريات في فرنسا: الميراث" إنتاج فرنس جزائري مشترك، و"على قيد الحياة" إنتاج فرنسي سنغالي مشترك، وفيلم "جووا" من بلجيكا.