شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مخرجين سنة أولى دراما رمضان فى 2023.. خالد يوسف وعمرو صلاح الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتنافس عدد كبير من الأعمال الدرامية خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2023، ما بين الكوميديا والأعمال الاجتماعية والشعبية والصعيدية، كما يشهد الموسم الرمضاني هذا العام مشاركة عدد من المخرجين لأول مرة في الدراما الرمضانية.

خالد يوسف.. سره الباتع

يخوض المخرج خالد يوسف السباق الرمضاني المقبل 2023 لأول مرة بعد مشاركاته السينمائية بمسلسل "سره الباتع" وهي قصة تاريخية مستوحاة من قصة للأديب الكبير الراحل يوسف ادريس، وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج لخالد يوسف، وإنتاج شركة سينرجي.

وكشف خالد يوسف عن قائمة الأبطال التي تضم كلاً من: أحمد فهمي، أحمد السعدني، حنان مطاوع، ريم مصطفي، حسين فهمي، عمروعبدالجليل، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، أحمد وفيق، هالة صدقى، نجلاء بدر، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفي درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفي، هايدي سليم.

ومن النجوم العرب الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم، والفنانين الشباب خالد أنور، هدي الاتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر، الفت عمر، سلمي جلال، عمرو موسي، فاروق خالد، عمرو عمروسي، محمود عزازي، محمود الشرقاوي، عمرو علاء، محمد حسن، أحمد فريد، المطرب مالك.

تامر نادي.. مذكرات زوج

كما يقوم تامر نادي بإخراج مسلسل "مذكرات زوج" للفنان طارق لطفي والذي يخوض به السباق الرمضاني في أول مشاركة له، والعمل مأخوذ عن رواية بنفس الاسم للكاتب أحمد بهجت، ويتكون من 15 حلقة.

كما يشارك في بطولة العمل بجانب طارق لطفي كل من: خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، نور خالد النبوي، سما إبراهيم، وغيرهم من الفنانين، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، إنتاج شركة أروما ومن المقرر أن يبدأ تصوير العمل في فبراير المقبل.

علاء إسماعيل.. الصفارة

يشارك المخرج علاء إسماعيل في دراما رمضان هذا العام كأول مشاركة له، حيث يقوم بإخراج مسلسل "الصفارة" لأحمد أمين، وهو مخرج برنامجه السابق "البلاتوه".

يتكون المسلسل من 15 حلقة، وهو أولى بطولات أحمد أمين المطلقة في عالم الدراما التليفزيونية، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والكوميديا، حيث يشارك مع أمين في البطولة كلا من طه دسوقى، وآية سماحة، وحاتم صلاح، ومن إخراج علاء إسماعيل وعدد أخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود عزت، شريف عبدالفتاح، سارة هجرس، إنتاج ميديا هب.

عمرو صلاح.. حمد لله على السلامة

بينما يتولى المخرج عمرو صلاح إخراج مسلسل "حمدلله على السلامة" في أول مشاركة له في عالم الدراما الرمضانية بعد تألقه الفترة الماضية في عدد من الأعمال السينمائية منها: ديدو، جروب الماميز، زومبي، قلب أمه.

يذكر أن مسلسل حمدلله على السلامة بطولة الفنانة الكبيرة يسرا، ويشاركها بطولته كل من: شيماء سيف، مايان السيد، عنبة، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد ذو الفقار، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج شركة العدل جروب.

الليث حجو.. الإمام الشافعي

أما المخرج السوري الليث حجو يقوم بإخراج مسلسل "الإمام الشافعي" كأول مشاركة له في عالم الدراما المصرية، بعد تألقه الفترة الماضية في الدراما السورية.

مسلسل "الإمام الشافعي" بطولة خالد النبوى، نضال الشافعي، خالد أنور، أروى جودة، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، فرح بسيسو، وخالد القيش، سلمي أبو ضيف، بجانب عد من ضيوف الشرف، مكون من 15 حلقة، من إخراج ليث حجو، وتأليف مريم ناعوم.