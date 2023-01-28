درة تكشف أسرار علاقتها بزوجها ومخاوفها من تجربة الأمومة

كشفت الفنانة درة عن طبيعة علاقتها بزوجها رجل الأعمال هاني سعد بعد عامين من الزواج، موضحةً أهمية تقبل المرأة لأولاد زوجها إذا كان تزوج سابقًا، كما كشفت عن مخاوفها من الأمومة، وللمرة الأولى تتحدث عن كواليس طلاق والديها.

وقالت درة في تصريحات إعلامية: "لو جوزك متجوز وعنده أولاد، لازم تحبيهم وتحترمي مساحتهم معاه، ولازم تشجعيه لأنه هيفضل أبوهم وهما أهم حاجة في حياته، وأنا أبويا وأمي مطلقين وفضل أبويا لما أتجوز، ولما خلف أخويا الصغير أنا وهو بنموت في بعض، وعلاقتنا قوية جدًا وبنحب بعض".

وتطرقت درة للحديث عن علاقتها بوالديها خصوصًا بعد الطلاق، قالة: "علاقتي مع والدتي كويسة، وبتكلم عن والدي كتير لأنه متوفى، ومامتي بطلة، اتطلقت واتجوزت في سن صغيرة، واعتمدت على نفسها وهي عندها 18 سنة وبتشتغل، واتطلقت وهي عندها 28 سنة وكان عندي 6 سنين، وكانت بتجري من الشغل علشان تجيبنا من المدرسة، وكانوا بيتخانقوا طول الوقت وأنا صغيرة، ومكنتش متدخلة في حياتهم خالص".

وعن كواليس طلاق والديها، قالت: "والدتي جاتلي في يوم وقالتلي أنا هطلق من والدك، قلنا هييه وفرحنا، وبعد كده استوعبت إيه اللي حصل، وهي قدمتلنا الموضوع بطريقة مش وحشة، وأنا قبلت الموضوع بسبب إن كان في خناق وصوت عالي وأنا مش بحب الصوت العالي، وده موتر أكتر للطفل".

وأكملت: "أما كبرت بقى عندي تساؤلات، وكنت بروح عند أصحابي وكنت بحس إني عايزة أكون عندي عيلة، بس تفهمت إن هي دي الحياة، ووالدي ووالدتي شخصيتين مش متفاهمين والبيت مكنش هيبقى كويس، وكنت مشجعة إن كل واحد فيهم يتجوز عكس أخويا".

وعن موقفها من الإنجاب، قالت: "معنديش مخاوف إني أبقى أم، وأتمنى ده يحصل، لكن عندي خوف من إني ماكنتش أم قبل كده، وخايفة لو جبت بنت قلبها يوجعها، بالذات المشاهير، لإن ولادنا بيشيلوا شيلة مش بتاعتهم، ونفسي أبقى أم، وأخلف طفل واحد بس".

وعن علاقتها بزوجها هاني سعد وبداية تعارفهما، قالت إنه لم يكن يتوقع أنه سيتزوج من ممثلة.

وتابعت: "هاني مبدئيا زي بقية الرجالة مكنش في دماغه إنه يتجوز ممثلة وصعب بالنسبة ليه إنه يتجوز من ممثلة، لكن هو حبني وعرفني، فاطمن أكتر، فخد خطوة الارتباط بيا والزواج مني، لأن لما الراجل بيقرب وبيحب بجد خلاص، ولازم يكون واثق في نفسه وناجح لأن ما ينفعش حد يرتبط بحد ناجح وهو مش واثق في نفسه، وأنا عليا جانب أني أطمنه ويثق فيا، ويبقى عارف مهنة التمثيل عاملة إزاي".

وعن تقدمه لها وطلب يدها، قالت درة: "اتقدملي وإحنا قاعدين في مطعم قالي تتجوزيني، وضحكت وفكرت شوية، وبعديها بفترة سبنا بعض، وقررنا نفضل صحاب، وبعدين سافرت علشان أنسى روحت تونس وفرنسا، أما رجعت ابتدى يبعت لي، وأنا في المطار لقيت هاني جاي ببوكيه ورد، واتقدم لي بشكل رسمي، وحسيت إحساس حلو واتلخبطت".

وتابعت: "الزواج منظومة صعبة مش سهلة، ويبقى عندك مسئولية في حياتك، وقبليها كنت بفكر في نفسي، دلوقتي بقيت أفكر في حد تاني معايا، أنا كانت مفاهيمي كلها وردية عن الزواج، واتجوزت متأخر تقريباً.

وتفاصيل تعرفها على زوجها رجل الأعمال هاني سعد، قالت: "في بينا صحاب قريبين واتقابلنا في مناسبات، ومكنش في تواصل بينا، وبدأنا نتابع بعض على السوشيال ميديا، وأعجبت بيه لأنه ناجح في شغله، وعمل نفسه بنفسه، وفي الأول كنت شايفاه صديق، وأما قعدنا نتكلم حسينا إن في حاجات بينا محتاجينها من بعض، وتكونت مشاعر بينا، وجت بالتدريج، الصح أو الحقيقي بييجي بالتدريج مش من أول نظرة".

وأضافت: "أنا حسيت إنه هو هيكون جوزي حتى لما كنا بنتخانق، كان في حاجة من جوايا بتقول لي إنه هيكون جوزي كأن حاجة شايفاها، وده إحساس مالوش علاقة بصفات الشخص".

وواصلت درة: "كان عنده فكرة إني تنكة أو مش سهلة، بسبب ناس مشتركين بينا ممكن يكونوا وصلوا له كده، ولما عرفني اكتشف أن في عبط مش تناكة، وأنا مش بحكم على حد غير لما أقرب منه وأعرفه".

واستطردت: "الزواج مش كل يوم أحلى حاجة، إحنا بنعيش أوقات صعبة مع بعض، وفكرة أننا نعدي مع بعض الأوقات الصعبة هو ده اللي بينجح العلاقات".

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