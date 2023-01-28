شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جمعة: قصة حياة أحمد زكي ملهمة وأتمنى تجسيدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الممثل محمد جمعة عن أمنيته التي كانت تراوده بتجسيد قصة حياة أحمد زكي، إذ قال إنه لم يكن يريد ذلك من أجل تقليد الفنان الراحل بل من أجل تجسيد قصة حياته الملهمة.

وأضاف محمد جمعة في حوار لـ ”الخليج 365”: في فترة ظهور أحمد زكي كانت كل مقومات المهنة تعتمد على الشكل والملامح، وهو كان فقيرًا وأسمر البشرة، او دعنا نقول مصطلح "أسود" الذي كان يعاني منه كثيرًا، ويحمل تنمرًا شديد عليه يتنافي مع احترام الإنسان".

واستطرد محمد جمعة: تخطى أحمد زكي كل هذه الصعاب واستطاع أن يصبح "أيقونة" في عالم التمثيل، ورحلة كفاح الفنان الراحل وصعوده قصة ملهمة، هذا ما أريد تسليط الضوء عليه وتقديمه وليس من أجل تقليده".





محمد جمعة: سعيد بحكاية "زيارة" وأحببت الفكرة

ومن ناحية أخرى عبر الممثل محمد جمعة عن سعادته بتجربة حكاية "زيارة" التي عرضت ضمن حلقات مسلسل "في كل أسبوع حكاية"، وقال عنها "أحببت للغاية فكرة تقديم الموضوعات القصيرة التي تقدم بشكل مكثف للناس في 5 حلقات أشبه بفيلم سينمائي".

وقال محمد جمعة: تحمست للغاية للعمل لأنني أجسد فيه دور إنسان لديه طفل تضغط عليه ظروف الحياة وتجعله ينفصل عن زوجته، ولا تسير الأحداث على وتيرة واحدة فبعد الحلقة الثالثة نشهد تغيرًا كبيرًا".

وأضاف محمد جمعة: سعيد بالعمل مع المخرج محمد حماقي بالمسلسل، وكانت هناك محاولات من قبل للعمل سويا لكن لم تشأ الظروف، فهو مخرج واعي ويفهم جيدا كيف يوجه الممثل.