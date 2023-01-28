شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الفيلم الفلسطينى "عَلَم" فى مهرجان ReelPalestine السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض الفيلم الروائي الفلسطيني "عَلَم" للمخرج فراس خورى، ضمن فعاليات النسخة التاسعة من مهرجان ReelPalestine السينمائي بالإمارات الذي انطلقت فعالياته أمس الجمعة وتستمر حتى 5 فبراير المقبل.

ومن المقرر أن يُقام لفيلم "عَلَم" 3 عروض ضمن فعاليات المهرجان، يبدأ غدًا الأحد الساعة 7 مساءً، ويلي العرض نقاش مباشر مع المخرج، ويحصل مرة أخرى على عرض ومناقشة مع المخرج يوم الاثنين 30 يناير الساعة 7 مساءً، ثم يختتم فعاليات المهرجان يوم الاثنين 5 فبراير الساعة 4:30 مساء.

مهرجان ReelPalestine السينمائي

يشار إلى أن مهرجان ReelPalestine السينمائي يعرض سلسلة من أحدث الأفلام المستقلة وغير التجارية الفلسطينية بالإمارات العربية المتحدة.

وشهد الفيلم عرضه العالمي الأول في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، وحصد في مشواره حتى الآن 6 جوائز بواقع 3 جوائز في أحدث دورات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث حصل على عرضه العربي الأول، وهي جائزة الهرم الذهبي لأفضل فيلم في المسابقة الدولية، وجائزة تصويت الجمهور (يوسف شريف رزق الله)، وأفضل ممثل لـمحمود بكري. كما فاز بجائزة لجنة التحكيم للشباب في مهرجان السينما المتوسطية في بروكسل، وبجائزتي أفضل عمل أول ونيتباك لأفضل عمل آسيوي في مهرجان كيرالا السينمائي الدولي. وشارك في مهرجان روما السينمائي، ومهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

نقديًا تلقى الفيلم الكثير من الاشادة في وسائل الإعلام العربية والعالمية، إذ كتبت أليسا سيمون في فارايتي "معالجة ذكية حساسة للحياة اليومية التي يعيشها عرب الداخل ونادرًا ما نراها على الشاشة."، كما كتبت فيونوالا هاليجان في سكرين دايلي “يقدم عَلَم منظورًا نضرًا للوضع الفلسطيني." وكتب فريد رستم "استوعب صناع العمل أن خطاب الأجيال الجديدة يحتاج إلى تطوير وجرأة، لا استدعاء للنكبة والبكاء عليها من أجل الشفقة".

قصة فيلم "عَلَم"

تدور الأحداث حول تامر، مراهق فلسطيني يعيش حياة تقليدية هو وأصدقائه في المدرسة الثانوية حتى تظهر زميلتهم الجميلة ميساء. ولنيل إعجابها، يوافق تامر على المشاركة في عملية غامضة تحت مسمى "عَلَم" تقلب حياته رأسًا على عقب.

فيلم عَلَم من تأليف وإخراج فراس خوري، وبطولة محمود بكري، وسيرين خاص، وصالح بكري، ومحمد كراكي، وأحمد زغموري، ومحمد عبد الرحمن. وتصوير فريدة مرزوق، ومونتاج نادية بن رشيد.

فراس خوري مخرج فلسطيني تخرج بدرجة البكالوريوس في السينما. يملك في رصيده العديد من الأفلام القصيرة، من بينها أفلام نالت العديد من الجوائز: سبعة أيام في دير بولس (2007) وصفّير (2010)، وعُرض في العديد من المهرجانات وعلى القنوات التلفزيونية ومنها Arte وVVD. في عام 2019، انتهى من فيلمه القصير اجرين مارادونا الذي شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان بالم سبرينغز السينمائي، ويعرض على نتفليكس منذ 15 أكتوبر 2021.