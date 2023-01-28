بريجيت لوفبر السمان: زوجي أسس للحوار بين الأزهر والفاتيكان وتصدى لمعاداة السامية

باريس: تقول السيّدة بريجيت لوفبر السمان إن هدفها من تأليف كتاب «عميد وسائل الإعلام العربية»، يكمن في تعريف القراء بالجوانب المهمّة في حياة زوجها الصحافي علي السمان، الذي كان رائدا في مجال حوار الديانات، كما تصدى للنضال ضدّ معاداة الساميّة والعنصريّة.

في حوار خاص مع «المجلة»، تتحدث السيدة بريجيت عن زوجها، وتقول إنه كان رائد الحوار بين الأديان، وأنه هو الذي نظم لقاء شيخ الأزهر عام 1993 مع الكاردينال كونيغ رئيس لجنة الفاتيكان للحوار بين الأديان، حيث انطلق الحوار بين الفاتيكان والأزهر في مارس (آذار) 1994.

وعن شخصية الدكتور علي السمان الفريدة تقول:

هذه الشخصيّة تبدو جليّة أمام الجميع. جانب فريد وغير معتاد. هكذا بدا لي عند أوّل لقاء. مع الوقت بدأت أكتشف التزامه، علما وأنّه في ستينيات القرن الماضي كان يعمل صحافيّا في باريس، متعاونا مع عدد من وسائل إعلام مختلفة وعديد من الصحف. قدم من مدينة غرونوبل حيث قدّم أطروحة الدكتوراه. في سنة 1966، كان يعيش في فرنسا باعتباره مواطنا مصريا وعربيّا، صاحب مواقف سياسيّة، جعلته يشارك في مظاهرات كبرى، مثل المؤتمر اليهودي العالمي. أذكر أنّني كنت معه، وكان هناك الأستاذ الكبير ماكسيم رودنسون، ورئيس المؤتمر اليهودي العالمي. كان المصري والعربي الوحيد الحاضر على المنصّات، للنضال ضدّ معاداة الساميّة والعنصريّة، في تلك الفترة. الأمر يبدو بديهيا في الوقت الراهن، لكن في فترة الستينيات، وبالتحديد سنة 67، وإثر وقوع حرب 56، لم يكن يلقى دفاع أيّ عربي عن تلك القضايا أيّ قبول في الأوساط العربيّة، وبالخصوص الطلبة العرب في باريس، كلّ ذلك كان ضربا من المحال.

غلاف الكتاب «عميد وسائل الإعلام العربية»

* «عميد وسائل الإعلام العربيّة»، ما الدوافع وراء تأليف هذا الكتاب؟

- لم يتمكن أي صحافي في ذلك الوقت من القيام بما فعله. كانوا جميعًا دون قدرة على الوعي. باختصار، أنشأ جمعية الصحافة الفرنسية العربية مع كبار الصحافيين في العالم. كان علي قد ألّف سيرته الذاتيّة. هدفي من تأليف الكتاب يكمن في تعريف القراء بالجوانب المهمّة من حياته، والإشادة التي لقيها عند وفاته سنة 2017. أردت تكريمه، ونظمت هذه التظاهرة في باريس، التي شهدت مشاركة عشر شخصيات ومن مختلف الانتماءات للإشادة بزوجي. هم من طيف واسع كما يبرز من الكتاب، من بينهم وزراء فرنسيون سابقون، وكذلك الأسقف دو فيغورال، الذي كان وقّع اتفاقية تاريخية مع الأزهر. الأولى من نوعها. كان زوجي رائدا في مجال حوار الديانات. هذا جزء هين ممّا فعله.

* حدّثينا عن مهمّته الفريدة ومساهمته في الرفع من مكانة بلده والأزهر على المستوى الدولي؟

- هناك العديد من الروّاد في مجال حوار الديانات عبر العالم. أقصد رجالا ونساء أصحاب نيات نبيلة، يناضلون من أجل الأخوّة الإنسانيّة، وليس كما يبدو الأمر اكتشافا لدى البعض. هذه الشهادات التي تعود إلى سنة 2017، من قبل شخصيات ذات قيمة معتبرة، لا يمكن تقديرها. شهادة ثانية قدمها معهد الدومينيكان في القاهرة، أثنى فيها وعدّد خصال الراحل، على الأخصّ من قبل الراهب بيرينيز الذي يشغل حاليًا منصب مدير المدرسة الفرنسية العامة والأثرية في القدس، لم يستطع الحضور، ولهذا أرسل شهادته الجميلة. كان هناك أيضًا المطران منير حنا، من مدينة نيس، الذي كان أحد الموقعين مع زوجي، عن اتفاقيّة بين الأزهر وكنيسة إنجلترا، وكنيسة كانتربري. كل هذه الاتفاقيات لم يكن بالإمكان إبرامها إلا بفضله، فقد كان رائد الحوار بين الأديان السماوية الثلاث في عام 1994 مع منظمة المؤتمر في السوربون، بحضور ممثلي الديانات الثلاث. الأمر مثّل سابقة. كان هناك ممثل الفاتيكان مونسنيور كونيغ، وعلاوة على ذلك قمت بنشر إحدى رسائله التي كتبها إلى زوجي. كان هناك الحاخام الأكبر لفرنسا رينيه صموئيل سيرات. كما الدكتور حمدي زقزوق عميد كلية الشريعة في الأزهر الذي حضر حفل تكريم زوجي في المدرسة الفرنسية العامة والأثرية في القدس، رغم مرضه الشديد. شرفنا بحديثه عن صداقته الكبيرة مع علي، وشهد على تفانيه. لذلك أقول إنّ زوجي كان رائد الحوار بين الأديان وأنه هو الذي نظم لقاء شيخ الأزهر عام 1993 مع الكاردينال كونيغ رئيس لجنة الفاتيكان للحوار بين الأديان، حيث انطلق الحوار بين الفاتيكان والأزهر في مارس (آذار) 1994.

ثم في يونيو (حزيران) 1994، كان هناك هذا المؤتمر في السوربون، الذي مثّل حدثا غير مسبوق. كان هناك ممثلو الديانات التوحيدية الثلاث، وصحافيون كبار، سفير مصر في فرنسا علي ماهر، وسفير إسرائيل وممثلون رفيعو المستوى مثل مفيد فوزي، ووزراء فرنسيون مثل جان دي ليبكوفسكي وزير الخارجية، والإمام الأكبر لمسجد باريس، والدكتور دليل بوبكر وممثلو جميع الأديان.

بريجيت لوفبر السمان خلال حفل تدشين الكتاب

* كيف صار للأزهر بعد دولي منذ التسعينيات؟

- تكلّلت الجهود الذي بذلها بالتوقيع التاريخي بين الأزهر والفاتيكان سنة 1993. جاء في شهادة المونسنيور فيتزغيرالد: «لولا علي السمان، لم يكن هذا الاتفاق ليحدث أبدًا لأن علي هو الذي موّل كل هذا بأمواله الخاصة». الأمر فاجأني، لأنّ زوجي لم يتحدثّ في هذا الأمر أبدًا. علاوة على ذلك، قال الدكتور منير حنا من نيس، في خطابه في المدرسة الفرنسية العامة والأثرية في القدس سنة 2019 نفس الشيء حول تمويل هذه الاتفاقية. كل هذا ليقول إنها كانت مهمة ذات نطاق فريد وعالمي لأنه حلم بأن يكون مصدر إلهام ومعرفة للأجيال الشابة. مهمّة لم يتكفّل بها أحد قبله. كان رجلاً متواضعًا وسابقا لعصره. كان يردّد : «أشكر الشيخ جاد الحق لمنحي إمكانية وضع الأزهر على الساحة الدولية في إطار الحوار بين الأديان»، لأنه في ذلك الوقت وقبل أن يصبح زوجي مستشارًا لشيخ الأزهر ومسؤولًا عن العلاقات الخارجية، كان الأزهر يُقدّم على اعتباره «فاتيكان المسلمين». لأن زوجي كان لديه هذه المهمة داخل الأزهر، أصبح زوّار مصر من رؤساء دول ووزراء، الذين يؤدون زيارة إلى مصر، سواء في زيارة رسميّة أو غيرها، يلتقون بالرئيس السيسي ومن بعده بشيخ الأزهر. يقول علي جمعة: «كان رجل مبادئ، يعمل دائمًا من أجل مبادئه وليس من أجل المصالح الشخصية، أشدد قبل كل شيء على ما فعله هذا الرجل، سواء الحوار السياسي أو بين الأديان، لأن الحوار، كان قد مارسه بالفعل. ذهب نحو الآخر لمعرفة الآخر وثقافة الآخر». في عام 1956، تم حظر مصر، فعل كل شيء لضمان سماع صوتها في فرنسا في وسائل الإعلام الفرنسية وعبّر عن وجهة نظرها. في السابق كانت المعلومات موجهة من قبل الطرف المعارض، وعلاوة على ذلك قال الجنرال: «الأمر متروك لكم»، لذلك ساهم في عودة العلاقات بين فرنسا ومصر في زمن ديغول وجمال عبد الناصر، وكان علي هو من أتى بجان بول سارتر وسيمون دي بوفوار وكلود لانزمان إلى مصر. من خلال التحدث إلى سارتر الذي كان جاره في مونبارناس. قال له سارتر ذات يوم، أنا مستعد للذهاب إلى مصر. كان علي قد تعاون أيضًا مع سارتر الذي كان لديه مجلة تسمى «الأزمة الحديثة». أصدروا عددًا خاصًا عن الأزمة العربية الإسرائيلية. كانت هناك وجهة نظر إسرائيلية ووجهة نظر عربية. طلب لانزمان من زوجي الاهتمام بالجزء العربي من العدد. يعترف كلّ من لانزمان وسيمون دي بوفوار بفضل علي السمان في نشر هذا العدد.

* مع كل ما قدمه الدكتور علي السمان لبلاده هل أشاد به الأزهر؟ ما رأيك في زيارة البابا لدولة الإمارات العربية المتحدة عام 2019، والتي يُقال إنها الأولى؟

- قام بعمل استثنائي لبلاده في الستينيات حتى وفاة عبد الناصر وبعد ذلك لاستعادة مصر مكانتها على الساحة الدولية، كان ذلك على المستوى السياسي والديني ، فقد عمل على الاعتراف بالأزهر كهيئة دولية للحوار بين الأديان.

زيارة البابا فرنسيس لمصر تمّت بفضل علي السمان. رجل نفذ هذا المشروع مضحيا بكل شيء من أجل مبادئه ومن أجل هذه المهمة الإنسانية رفيعة المستوى.

أما الزيارة التاريخية الأولى للبابا إلى الإمارات العربية المتحدة في عام 2019 فقد شكلت سابقة تاريخيّة، تلاها اتفاق تاريخي عام 2000.