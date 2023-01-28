شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف إسماعيل يقدم واجب العزاء في المخرج سميح منسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل عزاء المخرج سميح منسي بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، وحرص على تقديم واجب العزاء الفنان يوسف إسماعيل رئيس المهرجان القومى للمسرح.

وتوفى الأربعاء الماضى المخرج سميح منسى بعد صراع مع مرض القلب، عن عمر ناهز الـ63 عاما، وأعلن الممثل شريف إدريس وفاة المخرج الراحل عبر حسابه على "فيس بوك" حيث نشر صورة له، معلقًا عليها: "وداعًا الصديق المخرج الأستاذ سميح منسى.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأقام المركز القومى للسينما برئاسة السيناريست "زينب عزيز" أمسية سينمائية في يونيو الماضي تم فيها الاحتفاء بالمخرج سميح منسى، ومشواره الفني.

وأشارت السيناريست زينب عزيز إلى البصمات المهمة التى وضعها سميح منسى بالسينما التسجيلية والروائية خلال مشواره الفنى الحافل، ومن أهم اعماله فيلم "للذاكرة وقائع" و"أوان البحر" ووفيلم "واحد كابتشينو" وكانا آخر أفلامه التسجيلية فيلم "سيرة البطل الشعبى" من إنتاج المركز القومى للسينما، عمل كمخرج بالمركز القومى للسينما ثم شغل منصب مدير إدارة الأفلام التجريبية ثم مديرا لمركز الثقافة السينمائية ومدير عام للإدارات الإنتاجية بالمركز القومى للسينما.