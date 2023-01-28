شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الموسيقيين: حفل الأقصر لا يتبع أى جهة حكومية ولا نتعامل بالدولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عبد الله عضو مجلس إدارة نقابة الموسيقيين والمتحدث باسم النقابة، إن حفل معبد الأقصر لم تتلق النقابة أي خطاب بشأنه يفيد بأنه يتبع أي جهة حكومية سواء الأوبرا أو وزارة الثقافة أو أي جهة حكومية وإذا حدث ذلك سيتم إعفاء الحفل من الرسوم النسبية طبقًا لما هو متعارف عليه.

وأشار دكتور محمد عبد الله إلى أن حفل أوركسترا الشباب الإيطالي يضم 52 عازفًا أجنبيًا ولو لم نطلب رسوم نسبية كنا سنتهم بالفساد في النقابة لأنه حفل خاص وأن الرسوم النسبية التي طلبت كانت فقط 200 ألف جنيه وليس 25 ألف دولار كما أشيع إضافة إلى أن النقابة لا تتعامل بالدولار.

ونفى الدكتور محمد عبدالله عضو مجلس إدارة نقابة الموسيقيين والمتحدث الإعلامي باسم النقابة، فرض النقابة 25 ألف دولار رسوم نسبية لحفل أوركسترا الشباب الإيطالي والذي كان سيقيم حفل في معبد الأقصر بمشاركة مريم حفيدة الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة.

وأضاف الدكتور محمد عبدالله أن نقابة المهن الموسيقية لم تمنع اقامة الحفل وليس لها سلطة في ذلك وأن الأمر من اختصاص النقابة الفرعية بالأقصر ولجنة العمل هناك مضيفا أن النقابة العامة ليست في خصومة مع احد.