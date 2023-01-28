شيري عادل تكشف تفاصيل زواجها من طارق صبري

كتب امير فتحي في السبت 28 يناير 2023 06:50 مساءً - كشفت الفنانة شيري عادل تفاصيل ارتباطها وزواجها من الفنان طارق صبري، بعد علاقة صداقة استمرت بينهما لمدة 6 سنوات .
قالت شيري عادل في لقاء مع برنامج “the insider بالعربي”: “احنا نعرف بعض من 6 سنين من بنات سوبر مان، صحاب جدا وحصل مواقف وحاجات مش هلحق احكيها دلوقتي” .
وبسؤالها عن وقت حدوث شرارة الحب بينهما، ردت شيري قائلة: “مقدرش اقولك على ميعاد معين، هو الموضوع فجأة كده حصل” .
يذكر أن الفنان طارق صبري كان قد احتفل بعقد قرآنه على الفنانة شيري عادل بشهر أكتوبر الماضي في حفل عائلي اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء المقربين .
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