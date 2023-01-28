شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الموسيقيين تنفى طلب 25 ألف دولار رسومًا نسبية لحفل أوركسترا الشباب الإيطالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى الدكتور محمد عبد الله، عضو مجلس إدارة نقابة الموسيقيين والمتحدث الإعلامي باسم النقابة، فرض النقابة 25 ألف دولار رسوم نسبية لحفل أوركسترا الشباب الإيطالي والذي كان سيقيم حفل في معبد الأقصر بمشاركة مريم حفيدة الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة.

وأكد دكتور محمد عبد الله أن الرسوم النسبية التي تم طلبها تقدر بما يقارب ربع المبلغ المزعوم، موضحًا أنه حتى ال’ن لم يتم التصريح للأوركتسرا بحفلتي القاهرة والإسكندرية كما يشاع.

وأضاف الدكتور محمد عبدالله أن نقابة المهن الموسيقية لم تمنع إقامة الحفل وليس لها سلطة في ذلك وأن الأمر

من اختصاص النقابة الفرعية بالأقصر ولجنة العمل هناك مضيفًا أن النقابة العامة ليست في خصومة مع أحد وأن سبب الخلاف هو ضرورة الحصول على ترخيص من الشركة منظمة للحفل وتقدير الترخيص يعتمد على مجموعة معايير حتى لو كانت هناك دعوات مجانية للحفل وأن هذه الرسوم تضاف الي صندوق الإعانات والمعاشات وتعتمد عليها النقابة في مواردها ومن هذه المعايير علي سبيل المثال جنسية العازفين وعدد المشاركين فيه وجميع هذه الاعتبارات تراعى فيها تقدير الرسم النسبي للحفل.