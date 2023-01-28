شكرا لقرائتكم خبر عن رزان جمال: أحضر كثيرًا لشخصياتى لتظهر حقيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة اللبنانية رزان جمال إن كل دوره تجسده سواء في السينما أو الدراما التليفزيونية يمثل تحديًا خاصًا بالنسبة لها، وتتعلم منه الكثير أيضًا.

وعن دورها في فيلم "كيرة والجن" قالت في حوار لـ"الخليج 365" إنها قرأت الرواية التي كتبها أحمد مراد وتعرفت أكثر على فترة مهمة من تاريخ مصر، هي فترة عام 1919 وما شهدت من أحداث مهمة، وطبيعة الأشخاص في هذا العصر وكيف يتصرفون وأسلوب حياتهم وطريقة حديثهم ومشيتهم أيضًا.

وأضافت رزان جمال: "قبل كل دور أجسده استغرق فترة طويلة في التحضيرات حتى تظهر الشخصية حقيقية وصادقة".





رزان جمال: سعيدة بنجاح "كيرة والجن"

عبرت رزان جمال عن سعادتها بالنجاح الذي تحققه في مصر من خلال عدة أعمال فنية، بعدما شاركت من قبل في عدد من الأفلام والمسلسلات الأمريكية والعالمية، مشيرة إلى أنها لم تكن تتوقع كل ردود الأفعال هذه على دورها في فيلم "كيرة والجن" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبري.

وصرحت رزان جمال: لم استطع الحضور وقت عرض الفيلم في مصر وكنت أصور في تركيا، وفوجئت في الأيام التالية لعرضه بعدد كبير من الرسائل تهنئني على دور "إيملي" الذي جسدته بالعمل، والأمر كان خياليا بالنسبة لي، لم أكن أتوقع أن يتعلق الجمهور بشخصيتي في الفيلم".

يشار إلى أنه شارك في بطولة فيلم "كيرة والجن" العديد من النجوم منهم هند صبري وسيد رجب وأحمد مالك ومن تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، ويتصدر الفيلم قائمة الأكثر إيرادات في تاريخ السينما المصرية بإيرادات تخطت 119 مليون جنيه.