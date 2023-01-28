تامر حسني يكشف عن بطلة فيلمه الجديد “تاج”

كتب امير فتحي في السبت 28 يناير 2023 05:43 مساءً - أعلن الفنان تامر حسني انضمام الفنانة مي عمر لفيلمه الجديد “تاج”، والذي من المقرر عرضه بشكل مبدئي في صيف 2023 . نشر تامر حسني مجموعة من الصور عبر حسابه على موقع “انستجرام” تجمعه بمي عمر وصناع الفيلم من بينهم المخرجة سارة وفيق . وكتب تامر حسني في تعليقه على الصور مهنئا مي عمر بانضمامها لأبطال العمل: “مبروك يا مي فيلم تاج .. تأليف تامر حسني، إخراج سارة وفيق” . ويعد فيلم “تاج” هو التعاون الثاني بين تامر حسني ومى عمر، وذلك بعد تقديمهما لفيلم “تصبح على خير” في عام 2017 .

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