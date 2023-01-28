ظهور جديد ل “كايلا” ابنة دنيا سمير غانم ورامي رضوان

كتب امير فتحي في السبت 28 يناير 2023 05:43 مساءً - شارك الإعلامي رامي رضوان صورة جديدة تجمعه بابنته “كايلا” من زوجته الفنانة دنيا سمير غانم .

نشر رامي رضوان هذه الصورة عبر حسابه على موقع “انستجرام”، والتي ظهرا بها أثناء وجودهما داخل المصعد، فيما أخفى والدها وجهها وبدت فيها من ظهرها .

وكتب رامي رضوان في تعليقه على الصورة، معربا عن حبه لابنته: “الله يباركلي فيكي” .

وكان قد رد الإعلامي رامي رضوان مؤخرا على التعليقات المسيئة والتنمر الذي تعرضت له ابنته “كايلا”، وذلك بعد نشر والدتها الفنانة دنيا سمير غانم لصورة لها خلال تواجدها في عرض مسرحية “آنستونا” في أول ظهور بشكل واضح .

أكد رامي رضوان في حديثه خلال مقابلته مع برنامج “The Insider بالعربي” على أنه لا يهتم بمثل هذه التعليقات التي تصدر من أشخاص ضعيفي النفوس ولا أهمية على حد وصفه .

فقال: “مش هرد على حد الصراحة، لأنه مبديش قيمة للي بلا قيمة .. والسوشيال ميديا للأسف فيها الإيجابي والسلبي، بس لما يكون إنسان نفسه ضعيفة ليه نديله أهمية ونرد عليه؟ ولا بشوفهم” .

وتابع عن ابنته “كايلا”: “بنتي زي القمر ربنا يحرسها، أحلى واحدة في الدنيا في عيون أبوها وأمها وده يكفي، حد شايفها حلوة أو مش حلوة ولا يفرق معايا” .