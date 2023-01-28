شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى ورانيا يوسف يحضران عرض مسرحية "سيدتى الجميلة".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجمان أحمد فهمى ورانيا يوسف والناقد طارق الشناوى، على مشاهدة عرض مسرحية "سيدتي الجميلة" للنجوم أحمد السقا وريم مصطفى، ومحمد عبد الرحمن توتا، والتقط بعض الصور التذكارية مع أبطال المسرحية.

ويعيد النجمان أحمد السقا وريم مصطفى تقديم مسرحية "سيدتى الجميلة" على خشبة المسرح مجدداً بعد بعد 53 سنة من تقديمها عام 1969 بطولة النجمين فؤاد المهندس وشويكار وأصبح العمل من أيقونات المسرح المصرى حتى وقتنا هذا، ويجسد أحمد السقا شخصية كمال التي قدمها فؤاد المهندس فيما تجسد ريم مصطفى شخصية صدفة التي قدمتها شويكار.

"سيدتى الجميلة" مقتبسة من مسرحية بيجماليون لجورج برنارد شو، وتم تقد تقديمها في أكثر من عمل سواء على خشبة المسرح أو السينما، وتقدم برؤية جديدة من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر وإخراج حسن عبد السلام، وتدور أحداثها حول كمال الذي يبحث عن امراة جميلة ليريها للملك، فتسرقه نشالة تدعى صدفة فيعجب بشخصيتها المتوحشة ويأخذها ليعلمها آداب الإتيكيت، ويعلمها كيفية التصرف مع الملك.

"سيدتي الجميلة" تأليف أيمن بهجت قمر، ومن بطولة أحمد السقا، ريم مصطفى، محمد عبد الرحمن توتا، علاء مرسي، ومحسن منصور، وعبير منير، وأسامة عبد الله، ومصطفى عبد السلام، وأحمد علي، ومحمود ميليجي ومحمد يسري وجابر فراج رؤية إخراجية جديدة مصطفي حسني والعمل الأصلي للمخرج حسن عبد السلام.











































