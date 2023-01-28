شكرا لقرائتكم خبر عن جناح لجمهورية مصر العربية بمهرجان كليرمون فيران الدولي للفيلم القصير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع المخرجان سعد هنداوي وبهاء الجمل حجز جناح لجمهورية مصر العربية بمهرجان كليرمون فيران الدولي للفيلم القصير، والمهرجان بدأ أمس وتقوم حاليًا شركة "I am a film" بتجهيز جناح مصر قبل افتتاح سوق الفيلم بالمهرجان يوم 30 يناير الجاري.

مجهود كبير ومشرف لمصر وللسينما المصرية التواجد في هذا المهرجان المهم، والذي يعتبر من أهم المهرجانات الدولية في سوق الفيلم القصير ، ووجود مصر به سيكون محفزا لصناعة أفلام ومشاركات للسينمائيين المصريين .

وكانت مشاركات مصر من قبل في المسابقة الرسمية لمهرجان كليرمون فيران الدولي للفيلم القصيرمن خلال علي الغزولي الذي فتح باب المشاركة في المسابقة الرسمية في كليرمون فيران سنة 1992 بفيلمه التسجيلي الرائع (صيد العصاري), وكرر مشاركته في السنة التالية 1993 بفيلمه الجميل (الريس جابر)، ثم توالت المشاركات في الأعوام التالية : في 1994 فيلم (عروسة النيل) إخراج/ عاطف حتاتة، وفي 1995 فيلم (عربة السيدات) إخراج/ هاني خليفة, وحصل عنه علي تنويه خاص من لجنة التحكيم ، وفي 1996 فيلم (زيارة في الخريف) إخراج/ سعد هنداوي ، بالإضافة لإقامة قسم خاص خارج المسابقة لتكريم معهد السينما المصري بعرض مجموعة من الأفلام وبحضور عميد المعهد وقتها (الراحل دكتور شوقي علي محمد) وبحضور بعض مخرجي الأفلام أيضاً مثل أحمد رشوان وأحمد عاطف وأحمد عواض.

ثم توالت مشاركات مصر كالتالي:

- في 1997 فيلم (يوم أحد عادي) إخراج/ سعد هنداوي

- في 1998 فيلم (اللجنة) إخراج/ سامح بهلول

- في 1999 فيلم (الطيارين) إخراج/ محمد علي

- في 2000 فيلم (الشيخ شيخة) إخراج/ مروان حامد

- في 2001 فيلم (لي لي) إخراج/ مروان حامد, وفاز الفيلم بجائزة الجمهور

- في 2002 فيلم (الثلاث ورقات) إخراج/ أكرم فريد

- في 2003 شارك فيلمان مصريان في المسابقة الرسمية للمهرجان, فيلم (أن تنام بهدوء حتي السابعة) إخراج/ تامر محسن, وفيلم (ياباني أصلي) إخراج/ أحمد مكي

- في 2004 فيلم (الحاسة السابعة) إخراج/ أحمد مكي

- في 2005 فيلم (يوم الإثنين) إخراج/ تامر السعيد

- في 2006 أيضاً شارك فيلمان مصريان في المسابقة الدولية, فيلم (النهارده 30 نوفمبر) إخراج/ محمود سليمان, وفيلم (بيت من لحم) إخراج/ رامي عبد الجبار

- في 2007 فيلم (راجلها) إخراج/ آيتن أمين

- في 2008 فيلم (ايدين نظيفة) إخراج/ كريم فانوس

- في 2009 فيلم (زيارات يوم شتوي) إخراج/ إسماعيل حمدي

- في 2010 فيلم (الحب في زمن الكُلّة) إخراج/ إبراهيم عبلة

- في 2011 فيلم (مولانا) إخراج/ عز الدين سعيد

- في 2012 فيلم (الحساب) إخراج/ عمر خالد

- في 2013 فيلم (مركب ورق) إخراج/ حلمي نوح

- في 2014 فيلم (وردية يناير) إخراج/ عماد مبروك

- في 2015 فيلم (ربيع شتوي) إخراج/ محمد كامل

- في 2016 فيلم (حار جاف صيفاً) إخراج/ شريف بنداري

- في 2017 فيلم (حاجة ساقعة) إخراج/ عمروش بدر

وقال المخرج سعد هنداوي لليوم السابع : أن عام 2017 شهد ولأول مرة مصر تحصل علي جناح في سوق المهرجان وقت إدارتي لمسابقة سينما الغد بمهرجان القاهرة) وهذا اعتبره تكليل لتراكم التواجد بفاعلية في السنوات الماضية ، وكان هذا بدعم من وزارة الثقافة ومن الجهات الخاصة الوحيد اللي تفهم أهمية المشاركة بعمل كتالوج مصور (رقمي علي فلاش ميموري) يضم مواقع تصوير وخدمات إنتاجية في مصر) وهو المنتج هشام سليمان وشركة هاما, ومن بعدها ولا جهة رسمية تحمست لحجز جناح لمصر في هذا السوق الهام جداً, فقررنا نداوم علي هذا التقليد بجهود ذاتية.