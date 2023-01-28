شكرا لقرائتكم خبر عن عائشة بن أحمد تبدأ تصوير مسلسل "مذكرات زوج" فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ النجمة التونسية عائشة بن أحمد، تصوير مسلسلها الجديد "مذكرات زوج" التي تشارك في بطولته بجوار النجمين طارق لطفى وخالد الصاوى، والتي تخوض به السباق الرمضانى المقبل، بداية شهر فبراير المقبل، بعد الانتهاء من كل الاستعدادات التحضيرية للعمل.

مسلسل "مذكرات زوج" يتكون من 15 حلقة، وهو مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب أحمد بهجت، ويكتب له السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك ويخرجه تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، وهو من بطولة، اطرق لطفى، خالد الصاوى، عائشة بن أحمد، نور خالد النبوي.

يذكر أن مسلسل "مذكرات زوج" يشهد التعاون الثاني الذي يجمع بين الفنانة التونسية عائشة بن أحمد مع الفنان طارق لطفى في الدراما بعدما قدما سوياً مسلسل "شهادة ميلاد" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2016، وكان وقتها التجربة الثانية لعائشة بن أحمد في الدراما المصرية بعد "ألف ليلة ولية".

وشاركت النجمة عائشة بن أحمد في شهر رمضان الماضى مسلسل "ملف سري" بطولة، هانى سلامة، ماجد المصرى، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.



النجمة عائشة بن احمد



الفنانة عائشة بن احمد



عائشة بن احمد