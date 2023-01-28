فنان مصري شهير يوضح حقيقة سفره للغناء في إسرائيل

كتب امير فتحي في السبت 28 يناير 2023 03:50 مساءً - رد الفنان مدحت صالح على ما تردد عنه حول سفره للغناء في إسرائيل، مؤكدا على أنه سافر من أجل الغناء للفلسطينيين وليس للإسرائيليين .

قال مدحت صالح خلال استضافته في برنامج “حبر سري” المذاع على قناة “القاهرة والناس” وتقدمه الإعلامية أسما إبراهيم إنه سافر للغناء في إسرائيل مرتين .

تابع: “الكلمة بتخض، كلمة اسرائيل بتخض .. انا رحت أغني للفلسطينيين في مناسبة عيد الأضحى المبارك، دي مرة” .

أضاف: “المرة التانية كانت في خيمة رمضانية رحت للفلسطينيين، ومش أنا لوحدي مطربين كتير رحنا بالتناوب يعني، أنا وسميرة سعيد ومحمد الحلو” .

أكمل مدحت صالح: ” الناس اللي دمهم خفيف يقولك راح الكلمة اللي بتخضهم .. أنا غنيت في افتتاح أول فضائية فلسطينية بوجود السيدة سها عرفات” .

واستطرد: “وفطرت في هذا اليوم قبل ما نعمل الحفلة مع أبو عمار .. لكن ده حد عايز يقولك راح هنا هو حر، بس دي حاجات موجودة ترد” .