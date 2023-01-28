لن تصدق من هي إبنة الراحل ممدوح وافي.. نجمة صاعدة بالوسط الفني وشاركت في مسلسل “موضوع عائلي 2”!

كتب امير فتحي في السبت 28 يناير 2023 03:50 مساءً - أحيانًا يرث الأبناء الموهبة من آبائهم، ويأتي التمثيل على رأس تلك المهن التي تشهد الظاهرة بكثافة، حيث انتقلت من الفنانين الكبار إلى أبنائهم الذين ظهروا على الساحة الفنية، بل سيطروا عليها، فمنهم من يظهر بدور البطولة، وآخر يشارك كضيف شرف، وبعضهم ظهر على الساحة الفنية منذ طفولته والبعض ظهر منذ فترة قصيرة، ولكن الشيء المشترك بينهم هو قدرتهم على جذب انتباه المنتجين والمخرجين، وتعلق قلوب الجمهور بهم، حتى استطاع معظمهم تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة ليس فقط في مصر ولكن في الوطن العربي.

ومن بينهم الممثلة ياسمين وافي، وهي ابنة الممثل المصري الراحل ممدوح وافي التى شاركت مؤخراً فى مسلسل موضوع عائلي 2 مع الفنان ماجد الكدواني واستطاعت أن تلفت الانظار إليها بدور “أم ليث” الذي قدمته خلال الأحداث

صورة نادرة للراحل ممدوح وافي مع ابنته الفنانة الشابة ياسمين وافي

من هي ياسمين وافي؟

ياسمين وافي هي الإبنة الصغرى للنجم ممدوح وافي، من مواليد 29 سبتمبر، وتبلغ من العمر 34 عاماً. تخرجت من كلية الآداب وبدأت التمثيل في مسرح الجامعة، احترفت ياسمين التمثيل المسرحي بعد انتهاء الدراسة الجامعية، وظهرت في عدة مناسبات تخص تكريم والدها الراحل، لكن مسلسل إلا أنا يعد التجربة الأحترافيه الأولي خلف شاشة التليفزيون وثاني تجربة احترافية لها هو مسلسل موضوع عائلي 2

ياسمين وافي في موضوع عائلي 2

وقالت ياسمين وافي، ابنة الفنان الفنان ممدوح وافي، إنها قامت بالتمثيل على المسرح مرتين، مؤكدة أنها بدأت التمثيل بعد وفاة والدها، وتابعت خلال لقائها مع الإعلامية دينا رامز ببرنامج «ست الستات» المذاع على قناة صدى البلد، «والدي عمره ما شافني وأنا بمثل»، مشيرة إلى أنها الوحيدة بين أشقائها التي عملت بالتمثيل.

ياسمين وافي في موضوع عائلي 2

كذلك كشفت الفنانة ياسمين، ابنة الفنان الراحل ممدوح وافي، كواليس مشاركتها في مسلسل موضوع عائلي 2، الذي حصد نجاحات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن دورها نقطة تحول في مشوارها.

وقالت ياسمين وافي، في تصريحات صحفية ، إنها سعيدة بمشاركتها في هذا العمل الذي تعتبره نقطة مهمة في مشوارها الفني، موضحة: “أنا سعيدة أوي وفخورة إني كنت جزء من مسلسل موضوع عائلي، وممتنة للمخرج أحمد الجندي باختياره لي في الدور، وأنه وقف جنبي وحاول يطلعني بأحسن صورة”.

وتابعت خلال لقائها مع الإعلامية دينا رامز ببرنامج «ست الستات» المذاع على قناة صدى البلد، «والدي عمره ما شافني وأنا بمثل»، مشيرة إلى أنها الوحيدة بين أشقائها التي عملت بالتمثيل.

وأكدت ياسمين، أن مشاركتها في مسلسل موضوع عائلي، ليست الأولى في مجال الفن، معلقة: “موضوع عائلي مش أول عمل ليا، ولكن أنا بختار أعمالي كويس، وده السبب إن أنا ممكن أقعد شهور مبظهرش أو مشتغلش، مش مهم عندي إن الدور يبقى من الجلدة للجلدة، بس المهم الدور يكون مؤثر ومختلف”.

واستكملت ياسمين حديثها قائلة: “دوري في موضوع عائلي كان مختلف ومكتوب حلو، والجزء الأول نجح جدًا وأستاذ ماجد الكدواني حلم أي حد يقف يشتغل قدامه، والحمد الله اتعلمت واستفدت”.

مسلسل موضوع عائلي 2

يحقق “موضوع عائلي” نجاحًا كبيرًا منذ عرضه بداية من الجزء الأول مرورًا بالجزء الثاني الذي شهد ظهور نجوم جدد خلال الأحداث.

وشهد الجزء الثاني من “موضوع عائلي” بطولة ماجد الكدواني، ظهور الفنانة ياسمين وافي بدور “أم ليث” خلال أحداث المسلسل، حتى أصبح الدور من الأدوار المهمة التي ينتظرها الجمهور عند عرض المسلسل.

وتجري أحداث الجزء الثاني حول إبراهيم بعد مرور سنتين على لقائه بابنته، يحاول تقبل فكرة رغبتها بالزواج، ولكنه يكتشف أنه قد لا يحيى ليرى يوم زفافها.

وشارك في بطولة العمل العديد من الفنانين، منهم: ماجد الكدواني، ياسمين ممدوح وافي، سماء إبراهيم، محمد رضوان، رنا رئيس، طه دسوقي، والمسلسل من تأليف كريم يوسف، ومن إخراج أحمد الجندي.

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