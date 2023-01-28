شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان يفتح الباب أمام برشلونة وريال مدريد للتعاقد مع نجم الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اثير الجدل خلال الفترة الماضية بسبب الصراعات المتواصلة بين كبار أوروبا وعلى رأسهم ريال مدريد وبرشلونة، للتعاقد مع أحد نجوم إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعد النجم مارسيليو بروزوفيتش لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي أحد أبرز اللاعبين الذين نجحوا في لفت الانتباه بمستواه خلال الموسم الحالي مع الفريق الإيطالي.

ووفقا لما أكدته صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية، فإن بروزوفيتش لم يعد ضمن قائمة اللاعبين الممنوع رحيلهم، ويتطلع النادي لبيعه في الصيف المقبل.

وأكملت الصحيفة أنه مع منع رحيل ميلان سكرينيار مجانا في الصيف المقبل، فإن إنتر ميلان مجبر على بيع أحد نجومه لضبط ميزانية الفريق.

إنتر ميلان يقرر التخلي عن بروزوفيتش

وأضافت الصحيفة أن الإنتر قرر التخلي عن بروزوفيتش بعد أن نجح المدرب سيمون إنزاجي في إيجاد البديل له حيث وجد ضالته في كل من هاكان تشالهانوجلو وهنريك مخيتريان.

كما ذكرت الصحيفة أن هناك اهتمام كبير وقوي من جانب كل من برشلونة وريال مدريد، وتم إبلاغهما بأن النادي الإيطالي منفتح على البيع.

تشيلسي ويوفنتوس يستهدفان التعاقد مع بروزوفيتش

الجدير بالذكر أن هناك أيضا العديد من الأندية التي ترغب في ضم اللاعب على رأسهم تشيلسي ويوفنتوس خلال الموسم المقبل.

