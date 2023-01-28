شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يتسبب في أزمة جديدة داخل يوفنتوس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر السعودي ضربة موجعة لفريق يوفنتوس الإيطالي وذلك بسبب القضية التي يعاني منها النادي فيما يخص التلاعب بميزانية الفريق ورواتب اللاعبين.

رونالدو يتسبب في أزمة ليوفنتوس

وكان قد اتفقت إدارة يوفنتوس عندما كان رونالدو لاعبًا بالفريق، مع النجم البرتغالي على تخفيض راتبه في عام 2020 أثناء فترة كورونا على أن يقم الفريق بدفع 20 مليون يورو له في المستقبل.

ووفقا لما نشره موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالية، فإن التحقيق لا يزال مستمرًا فيما يخص التلاعب برواتب الفريق خلال فترة الكورنا مع بعض اللاعبين.

وأضاف الموقع بأن رونالدو أصبح مستعدًا من أجل التعاون مع المدعي العام في تورينو، والإجابة على أسئلته بشأن الاتفاق السري مع يوفنتوس حول تأجيل الرواتب.

وأشار الموقع الإيطالي بأن يوفنتوس مهدد بالوقوع في أزمة جديدة وتوقيع عقوبة جديدة عليه إذا تم إثبات قضية تأجيل الرواتب.

عقوبة يوفنتوس وخصم 18 نقطة

يذكر أن يوفنتوس قد تعرض مؤخرًا لعقوبة خصم 15 نقطة من رصيده بالدوري الإيطالي، بسبب التلاعب في الميزانية لتحقيق مكاسب رأسمالية.

