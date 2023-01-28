يكبرها ب 23 عاما .. أوزجان دينيز يحتفل بزواجه من حبيبته الإيرانية

كتب امير فتحي في السبت 28 يناير 2023 02:48 مساءً - احتفل الفنان التركي أوزجان دينيز بزواجه من حبيبته مصممة الأزياء الإيرانية سمر دادغار، والتي تصغره ب 23 عاما بعد علاقة بدأت منذ عام ونصف .
وأقيم حفل الزواج وعقد القرآن يوم 20 يناير الماضي في سرية تامة بمنزل العريس في أسطنبول بحضور الأصدقاء المقربين .
فيما أشار الموقع التركي “Sabah” إلى أن والدة أوزجان دينيز غابت عن حضور الحفل، وذلك لأنها غير راضية عن هذه الزيجة .
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور لجلسة التصوير التي خضع لها العروسان وكانت في مدينة دبي حيث يقضيان شهر العسل هناك .
ونشرت العروس مصممة الأزياء الإيرانية سمر دادغار صورة لهما عبر حسابها على موقع “انستجرام”، وجهت من خلالها رسالة إلى زوجها .
فكتبت في تعليقها على الصورة: “اخترتك وسأختارك مرارا وتكرارا دون توقف، سأستمر في اختيارك في مائة عمر في أي نسخة من الواقع سأجدك زوجي” .
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