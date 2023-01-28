مدحت صالح يكشف سبب عدم مشاركته في لجان تحكيم برامج المواهب

كتب امير فتحي في السبت 28 يناير 2023 02:48 مساءً - كشف الفنان مدحت صالح في تصريحات تليفزيونية له عن سبب عدم مشاركته كعضو لجنة تحكيم في برامج اكتشاف المواهب .

أشار مدحت صالح خلال استضافته في برنامج “حبر سري” مع الإعلامية أسما إبراهيم إلى أنه لا يحب إصدار الأحكام أو تقييم الآخرين .

تابع: “أنا دايما بحس إني عايز حد يقيمني، ببقى محتاج ده أكتر من إن أنا أقيم حد .. هكون خايف من نفسي إن أبقي ظلمت حد، خليت حد ميستحقش خد حاجة” .

وأكد “صالح” على أنه ثابت على رأيه حتى وإن تم عرض مبلغ مادي كبير عليه مقابل اشتراكه في هذه البرامج، مضيفا: “أنا ربنا مديني فلوس كتير، مش محتاج فلوس أوي يعني”

واصل الفنان المصري: “المسألة كلها إنسانيا، زي ما احنا بنتفرج وبنشوف ساعات أصوات واحنا في البيت بنحس إنه ده كويس، بيصعب علينا إنه يتكسر بخاطره ويتقاله انت مش موجود .. انا محبش أكسر بخاطر حد” .