” بالجزمة”| خناقة نارية بين النجمين رامز جلال وحمو بيكا.. ما القصة؟ – شاهد بالفيديو

كتب امير فتحي في السبت 28 يناير 2023 02:48 مساءً - شارك الفنان المصري رامز جلال جمهوره فيديو عبر حسابه على “إنستجرام” من كواليس تصوير أحدث أفلامه أخي فوق الشجرة.

وظهر فى مقطع الفيديو مؤدي المهرجانات حمو بيكا والذى يشارك فى الفيلم بشخصيته، ويقوم رامز جلال بدفعه إلى الماء بقدمه؛ وعلّق رامز على هذا المقطع قائلأ: مع حمو بيكا فى كواليس تصوير أخي فوق الشجرة.

ولكن بعد فترة قصيرة قام “رامز” بحذف مقطع الفيديو من حسابه، وذلك لما تلقاه من تعليقات سلبية كثيرة على هذا المشهد حيث أعتبره البعض غير لائق.

وأحداث الفيلم الجديد تدور حول وجود شاب انطوائي يعيش في حياة صحية منظمة، ولكن دخول توأمه بهاء وهو الذي لم يكن يعرف بوجوده ويقلبها رأساً على عقب.

رامز جلال في JOY AWARDS

من ناحية أخرى، تصدر اسم الفنان المصري رامز جلال، مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ظهر رفقة الفنان الهندي أميتاب باتشان، ضمن حفل جوائز صناع الترفيه “جوي أووردز” Joy Awards 2023.

حيث شارك رامز جلال متابعيه مقتطفات من اللقاء عبر موقع “إنستجرام”، وكتب: “عندما تلتقي الأساطير”.

فيلم مصري سعودي مع حسن عسيري

وفي لقاء على هامش الحفل الفني، أشار رامز جلال إلى أنه من المقرر أن يتعاون مع الفنان حسن عسيري، بفيلم مشترك مصري – سعودي، ، من المفترض أن يجمعه العمل بالفنان حسن عسيري، الذي اشترك معه في تقديم أحد برامجه في رمضان؛ مضيفًا أنه من المقرر أن يحضر العرض الخاص لفيلمه «أخي فوق الشجرة» في السعودية.

وتوجه بالشكر إلى رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ، على «تجربة رامز» في موسم الرياض، معقبًا: «أتوجه بالشكر بعد ربنا إليه، لأنه تحمس للفكرة ويراعاها دائمًا، فأنا أتشرف بوجودي دائما في البوليفارد».

فيلم أخي فوق الشجرة

,ويعرض الآن للفنان رامز جلال فيلمه الجديد “أخي فوق الشجرة” في دور العرض وانطلق عرضه في إجازة نصف العام، وتحديدًا فى الأسبوع الثانى من شهر يناير الجاري 2023، وينافس رامز في السينما بفيلمه بعد غياب لأكثر من عام منذ أن قدم فيلمه الأخير “أحمد نوتردام” والذى لم يحقق النجاح المطلوب والمعهود له في السينما.

ويدخل رامز المنافسة وهو واحد من أبرز نجوم الكوميديا في السينما، حيث تدور قصة فيلمه في إطار كوميدي، ويحكي الفيلم قصة الشاب اﻻنطوائي علاء الذي يعيش حياة صحية منظمة، ولكن دخول توأمه بهاء الذي لم يكن يعلم بوجوده حياته ليقلبها رأسًا على عقب، ولكن يجسد رامز شخصيتين في الفيلم، الشخصية الأولى هي الرئيسية في الأحداث،

أما الثانية تؤامه “بهاء” وهو شخص متين يعانى من السمنة ويمر بأحداث مختلفة في الفيلم، وبسبب معاناته في مرض السمنة، جعل الجمهور يتسأل هل تشبه شخصية “بهاء” نفس شخصية أحمد حلمى في فيلم “إكس لارج” والذى قدمها عام 2011، ربما المواقف والقصة مختلفة وهو ما ستوضحه قصة الفيلم .

وتنشأ قصة حب بين رامز جلال ونسرين طافش خلال أحداث الفيلم، وهو نفس الشبه في فيلم “إكس لارج” ، حيث نشأت قصة حب بين حلمى ودنيا سمير غانم في أخر الأحداث.

رامز جلال ليس الفنان الأول الذي يناقش تيمة السمنة، وبالرغم من عدم طرح البرومو الترويجي للفيلم إلا أن البوستر كشف أن صُناع العمل لجؤا إلى حيلة «البدلة» التي تجعل رامز جلال يظهر في جسد أكبر حجمًا من حقيقته.

فيلم “أخي فوق الشجرة” كان يحمل اسم “نصى الحلو” أثناء فترة التصوير قبل تغييره مع بدء عمليات الدعاية، وهو بطولة رامز جلال، نسرين طافش، تارا عماد، حمدي الميرغني، بيومى فؤاد، دينا محسن الشهيرة بـ ويزو، محمد ثروت، وغيرهم من الفنانين إضافة إلى ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

شائعة إصابة رامز جلال بالعمى

وعلى جانب آخر، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية بأنباء فقدان الفنان المصري رامز جلال لبصره في العين اليسرى، واعتزاله التمثيل.

وأكد العديد من محبي الفنان المصري تعرضه لإصابة أثناء تصويره المقلب الرمضاني الجديد، وهو الأمر الذي لم ينفه أو يؤكده حتى الآن النجم الذي اشتهر في السنوات الأخيرة بمقالبه المرعبة في شهر رمضان، ما زاد الغموض غموضاً.

من جهته، علّق الفنان رامز جلال، على شائعة إصابته بالعمى، ولكن بطريقة غير مباشرة، حيث نشر صورة له بصحبة لاعب كرة القدم العالمي جاريث بيل من داخل الطائرة، عبر حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك“، وعلق عليها: جاريث بيل.

كما طمأن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية جمهور الفنان رامز جلال في تصريحات صحفية سابقة له قائلًا: إن كل هذه الشائعات عارية تمامًا من الصحة والفنان رامز جلال بصحة جيدة وتواصل معه مؤخرًا.

من جهتها، حرصت الفنانة المصرية نهال عنبر، المسؤولة عن الملف الصحي بنقابة المهن التمثيلية، على التأكيد بأنه لم يرد إليها أي شيء يتعلق بتعرض رامز لإصابة بالغة، معتبرة أن ما جرى تداوله مجرد شائعات وليس له أي أساس من الصحة.

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