فيفي عبده: “الحقوني يا جماعة”

كتب امير فتحي في السبت 28 يناير 2023 02:48 مساءً - شاركت الفنانة فيفي عبده متابعيها بمقطع فيديو وثقت من خلاله جولتها مستعينة ب “التلفريك” أثناء زيارتها لمنطقة البوليفارد بمدينة الرياض وتجربتها له .

نشرت فيفي عبده مقطع الفيديو عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام”، والتي ظهرت به وتبدو عليها ملامح الخوف والقلق نظرا لارتفاع التلفريك عن الأرض .

وقالت في الفيديو: “ايوة ابتدينا بقى .. الحقوني يا جماعة، يا جماعة بليز اسكوزمي مفيهاش لعب دي .. انا كنت خايفة جدا وعايزة أشوفه بس ميعلاش عن كده، لغاية كده ممكن كسر بس” .

وفي سياق آخر تعاقدت الفنانة فيفي عبده على مسلسل جديد يحمل اسم “آخر الزمن”، والذي من المقرر عرضه في موسم رمضان 2023 .

ويشاركها في بطولة المسلسل كلا من: أحمد عبد العزيز، كمال أبو رية، أحمد سلامة، محسن منصور، وعزة مجاهد .. ومن إخراج أيمن فؤاد .