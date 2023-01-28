شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان يوافق على رحيل لاعبه وصراع بين ريال مدريد وبرشلونة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن نادي إنتر ميلان الإيطالي، فتح الباب أمام انتقال أحد أهم نجوم الفريق الأول لكرة القدم، إلى كبار أوروبا خلال الصيف المقبل.

وأكدت "لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية"، فإن مارسيلو بروزوفيتش لم يعد ضمن قائمة اللاعبين الممنوع رحيلهم، ويتطلع النادي لبيعه في الميركاتو الصيفي.

وأشارت إلى أن مع الرحيل المنتظر لميلان سكرينيار مجانًا في الصيف المقبل، فإن إنتر ميلان مجبر على بيع أحد نجومه لضبط ميزانية الفريق.

وأضافت: "النيراتزوري قرر التخلي عن بروزوفيتش، بعد أن نجح المدرب سيمون إنزاجي في استبداله بالثنائي هاكان تشالهانوجلو وهنريك مخيتريان ثنائي الفريق".

وتابعت الصحيفة الإيطالية: "بروزوفيتش لديه اهتمام قوي من برشلونة وريال مدريد، وتم إبلاغهما بأن النادي الإيطالي منفتح على البيع".

وذكرت لاجازيتا ديللو سبورت أن بروزوفيتش يتواجد أيضا على طاولة تشيلسي ويوفنتوس هذا الموسم، من أجل الظفر بخدماته.