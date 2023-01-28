شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العطار يعرض "السحر الخفى لأعمدة المجتمع" فى المسرح الملكي بالسويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ عرض مسرحية "السحر الخفي لأعمدة المجتمع" للمخرج أحمد العطار في المسرح الدرامي الملكي بالسويد Dramaten في 26 يناير الجاري، ويعتبر العطار أول كاتب ومخرج عربي يتم تكليفه من قبل مسرح "دراماتين" لتقديم عرض على خشبته، والمعروف بأنه المسرح الوطني السويدي للدراما المنطوقة، وأحد أهم وأشهر مسارح السويد، الذي تأسس في عام 1788 ويضم خمس خشبات مسرح تستقبل سنويا أكثر من ألف عرض مسرحي.

شارك العطار في كتابة نص مسرحية "السحر الخفي لأعمدة المجتمع" مع الكاتبة والدراماتورج السويدية فيليسيا أولي، وتستكشف المسرحية أفكار عن الحب والسياسة والطبقات الاجتماعية والتداخلات بينها من خلال رصد حالة التفكك داخل أسرة واحدة.



السحر الخفى لأعمدة المجتمع



السحر الخفى لأعمدة المجتمع

تبدأ القصة عندما تلتقي امرأة سورية برجل سويدي، ويقعان في الحب، ينتمي الأثنان لعائلات ميسورة الحال، وتلتقي العائلتان لأول مرة في حفل زفاف الحبيبين، العائلات مقسمة حسب العرق والجنس والدين، لكن هناك شغف مشترك يوحدهم وهو السعي وراء الثروة.

يقول المخرج أحمد العطار إن المسرحية تصور التعقيدات والفوارق الدقيقة للعلاقات الإنسانية، وتتناول أيضا جائحة الكوفيد، والاتجار باللقاحات، والعديد من الأحداث الأخرى المثيرة للاهتمام.

يسعى العطار من خلال هذا العرض الذي يصور طبقة الأثرياء إلى تقديم صورة مختلفة عن الصورة النمطية التي يظهر بها السوريين عادة في الأعمال الفنية كلاجئين، وبدلا من ذلك يكشف كيف يمكن للعلاقات الطبقية العالمية أن تتخطى العرق والحواجز الأخرى، سعيا وراء شهية متبادلة للهيمنة.

يشير تعلق العائلتين بالمال إلى الحقيقية العالمية التي تركز عليها المسرحية، ويوضحها العطار قائلا "الأشخاص الذين يمتلكون القوة والمال هم من يتحكمون في العالم، وفي رأيي هم يصرفون انتباه الناس عن القضايا الرئيسية".

وتتميز مسرحية "السحر الخفي" بإيقاعها السردي السريع بشكل واضح، حيث تتراوح مدة المشاهد ما بين 10 ثواني إلى 3 دقائق، وتجذب طريقة رسم المشاهد انتباه المشاهدين إلى الزوايا البعيدة في المسرح.



السحر الخفي لأعمدة المجتمع تعرض على مسرح دراماتين بالسويد



السحر الخفي لأعمدة المجتمع تعرض على مسرح دراماتين بالسويد



السحر الخفي لأعمدة المجتمع تعرض على مسرح دراماتين بالسويد

يرى العطار أن هذه الوتيرة المذهلة هي إحدى السمات المميزة للمسرح المعاصر الحقيقي ويقول "يعتقد بعض الناس أن المسرح يكون متطورا أو معاصرًا، إذا أضيف إليه فيديو أو تقنية جديدة، لكنني أعتقد أن الأمر كله يتعلق بالإيقاع".

تجمع المسرحية فريق عمل متعدد الثقافات وممثلين متميزين من سوريا ولبنان ومصر والسويد، من بينهم الممثلة السورية الشهيرة ناندا محمد، التي تتعاون مع العطار من فترة طويلة ومعروفة بأعمالها المتميزة في المسرح والتليفزيون المصري.

"السحر الخفي لأعمدة المجتمع" تعرض على مسرح دراماتين بالسويد في ليالي مختلفة خلال شهري يناير وفبراير ومارس وأبريل.