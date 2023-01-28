شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سمير يتألق في التقديم التليفزيوني ببرنامج "الدوم".. وشاش يعلق: استمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألق المتسابق أحمد سمير في الحلقة السادسة من برنامج الدوم بموسمه الثاني، حيث برع في التقديم التلفزيوني، وعلق الإعلامي شادي شاش عضو لجنة اختيار المواهب: أنت كويس استمر.

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

ويذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من أن تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهوبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

ويُعرض الموسم الثاني على قناة dmc، في يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء، من تقديم شريف نور الدين ونهى درويش.