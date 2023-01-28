شكرا لقرائتكم خبر عن عرض خاص لـ مسرحية "عيلة اتعمل لها بلوك" لـ محمد صبحى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم النجم محمد صبحى، عرضًا خاصًا لمسرحيته الجديدة "عيلة اتعمل لها بلوك" بحضور الجمهور ووسائل الإعلام المختلفة، مساء اليوم السبت، ويعقب العرض الخاص مؤتمر صحفي للنقاد والصحفيين والقنوات التليفزيونية.

"عيلة اتعمل لها بلوك" كوميديا غنائية استعراضية بطولة النجمة وفاء صادق، ويشارك في البطولة أيضا من فرقة "استوديو الممثل": كمال عطية، مصطفى يوسف، محمد يوسف، محمد سعيد، رحاب حسين، داليا حسن، منة طارق، ليلى فوزي، محمود أبو هيبة، محمد شوقي طنطاوي، انجيليكا أيمن، مايكل وليم، لمياء عرابي، حلمي جلال الدين، داليا نبيل ، محمد عبد المعطي، وليد هاني، والطفلان عبد الرحمن محمود ومريم شريف.

المسرحية تتبع حياة أسرة مصرية عبر أزمنة مختلفة من تاريخ مصر الحديثة، وذلك في شكل كوميدي استعراضي غنائي، وهي من تأليف مصطفى شهيب، ويصمم ديكوراتها محمد الغرباوي وتصميم الأزياء د.مروة عودة، وأشعار عبد الله حسن، وموسيقى وألحان شريف حمدان، وتصوير الأفيش للسيد عبد القادر وتصميمه لمحمد سامي.











