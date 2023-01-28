شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو يستنجد بتشيلسي للهروب من تدريب روما والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن رغبة المدير الفني المخضرم جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق روما الإيطالي في الرحيل عن صفوف فريق العاصمة الإيطالية خلال الفترة القادمة.

مورينيو يعاني من ضعف الإمكانيات المادية بروما

ويعاني مورينيو أثناء تواجده في القيادة الفنية لفريق الذئاب من قلة الدعم المالي من قبل الإدارة خاصة وأن المدير الفني قد اعتاد على التعاقد مع لاعبين كبار وعلى مستوى مرتفع.

ويرتبط مورينيو بعقد مع الفريق الإيطالي حتى صيف 2024 إلا أنه يبحث عن الانتقال لتدريب فريق آخر.

ووفقا لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن جوزيه مورينيو يشعر بالإحباط داخل الفريق وأصبح يحلم بالعودة لصفوف تشيلسي وتدريب الفريق الإنجليزي من جديد.

مورينيو يبلغ تشيلسي باهتمامه للعودة لتدريب الفريق

وتابعت الصحيفة أن ممثلي المدرب أبلغوا تشيلسي بأنه مهتم بتدريب البلوز، إذا أصبح مقعد المدير الفني شاغرًا.

وأضافت الصحيفة أن المسوؤلين داخل تشيلسي قدموا الدعم للمدرب الحالي للفريق جراهام بوتر حتى الآن، رغم تذبذب نتائج الفريق، وتراجعه للمركز العاشر في جدول ترتيب البريميرليج مما يعني استمرار بوتر كمدير فني للبلوز.

