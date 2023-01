شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن موسم ثانٍ لمسلسل "The Last of Us" من HBO والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة HBO عن موسم ثانٍ من المسلسل الذى يعرض حاليًا"The Last of Us" الذى حاز على شهرة واسعة، وقالت الشركة أنها ستعرض موسم ثانِ من المسلسل الذى يعرض حاليًا، بعد بث حلقتين فقط، بالاضافة الى الحلقة الثالثة التى ستعرض يوم الأحد على HBO و.HBO Max وقال نيل دوكمان المنتج التنفيذى للمسلسل فى لقاء تلفزيونى، "أشعر بالتواضع والتكريم والارتباك بصراحة لأن الكثير من الناس قد استمعوا إليها وتواصلوا مع روايتنا لرحلة جويل وإيلى، فالتعاون مع كريج مازن شيء جميل، وانه لأمر رائع أن يكون فريق التمثيل الرائع لدينا". وأضاف: "HBO تجاوز توقعاتي العالية بالفعل، والآن لدينا متعة مطلقة لكوننا قادرين على القيام بذلك مرة أخرى فى الموسم الثانى نيابة عن الجميع". ولم تكن خطوة تجديد المسلسل مفاجأة كبيرة، حيث نجح جماهيريا ونقديا، بالإضافة إلى المراجعات القوية التي تصل إلى 97٪ من نسبة الموافقة على موقع Rotten Tomatoes ، وصلت الحلقة الثانية إلى 5.7 مليون مشاهد عبر قناتى HBO و HBO Maxفي الولايات المتحدة يوم الأحد الماضى، ويمثل هذا قفزة بنسبة 22٪ عن 4.7 مليون شخص تابعوا الحلقة الأولى، وهو ما يمثل أكبر زيادة في جمهور الأسبوع الثانى لأى مسلسل درامى. علاوة على ذلك، تقول HBO الآن أن الحلقة الأولى وصلت إلى 22 مليون مشاهد محليًا منذ ظهورها لأول مرة في 15 يناير. وقال المنتج التنفيذى ومقدم العرض كريغ مازن، "أنا ممتن جدًا لنيل دروكمان و HBOلشراكتنا، وأنا ممتن أكثر لملايين الأشخاص الذين انضموا إلينا فى هذه الرحلة، لقد منحنا الجمهور فرصة للمتابعة، وبصفتى معجبًا بالشخصيات والعالم الذى ابتكره نيل وشركة Naughty Dog ، لم أستطع أن أكون أكثر استعدادًا للعودة مرة أخرى."