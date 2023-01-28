شكرا لقرائتكم خبر عن 19 عامًا على قبض كريم عبد العزيز على العصابة فى فيلم "الباشا تلميذ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم السبت 19 عامًا على عرض فيلم الباشا تلميذ الذي طرح فى 28 يناير 2004، وحقق نجاحًا وقت عرضه، كما حقق نجاحًا بعد عرضه على القنوات الفضائية، حيث شهد العمل اجتماع عدد من النجوم الشاب وقتها وقدموا الفيلم وبعدها انطلقوا نحو البطولات السينمائية والتليفزيونية.

وفيلم "الباشا تلميذ" بطولة كريم عبد العزيز وغادة عادل وحسن حسنى ومحمد رجب ومحمد لطفى ورامز جلال ومها أحمد وتأليف بلال فضل وإخراج وائل إحسان.

وتدور أحداث الفيلم، حول ضابط شرطة شاب يكلف بكشف عصابة كبرى لتجارة المخدرات فى إحدى الجامعات الخاصة، فيتنكر فى شكل طالب بالجامعة ليتمكن من الاندماج داخل شلة من الأصدقاء ليصل من خلالهم إلى العصابة.

ومن مشاهد الفيلم التي لا تنسى مشهد دخول كريم عبد العزيز و حسن حسنى و رامز جلال منزل سعيد طرابيك لطلب يد ابنه سعيد لرامز.

وقال مجدى الهوارى في بوست عن كواليس الفيلم عبر حسابه على إنستجرام: "من كواليس المشاهد التي لا تنسي من أفلامي للعظيم حسن حسني، وكريزة ضحك أخرى لم تتوقف لمدة نصف ساعة بسبب مفاجأة عم حسن علي الهوا وهو بيقول اعقلوا الكلمة، فاجئنا فضحكنا كلنا وضحك كريم عبد العزيز ومقدرش يوقف ضحك".

وأضاف المخرج مجدى الهوارى: "كان عبقري في إضافة الإفيه في التصوير بشكل تلقائى دون المساس بالنص أو بكلام المشهد وكل ده في الشوت علي الهوا وعفوي، اتفرجوا علي الفيلم وشوفوا ضحك كريم عبد العزيز الحقيقي والله مكنش بيمثل، رغم إعادة تصوير المشهد 26 مرة في الآخر اضطرينا ناخد المشهد بضحكه الحقيقي، لاننا لم نستطع السيطرة علي الناس ديه لما تتجمع في مشهد، غير كتير مواقف في الفيلم"