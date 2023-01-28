لقى بنت الجيران.. حسن شاكوش يحتفل بخطوبته وهذه صورة وهوية العروس.. شاهدوا جمالها!

كتب امير فتحي في السبت 28 يناير 2023 11:43 صباحاً - احتفل مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، بخطوبته أمس الجمعة، على فتاة من خارج الوسط الفني، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء في الوسط الفني.

وأول من كشف الخبر هي البلوجر المصرية فرح شعبان صديقة خطيبة الفنان حسن شاكوش التي نشرت صورة لها مع العروسين.

من هي خطيبة حسن شاكوش؟

خطيبته تدعي ريم طارق، وهي فتاة من خارج الوسط الفني، وهي صديقة البلوجر فرح شعبان، وظهرت في حفل الخطوبة مرتدية فستانًا طويلًا باللون البيج ومنقوشًا، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها، بينما ارتدى حسن شاكوش بدلة باللون الرمادي وقميصًا باللون الأبيض.

حفل خطوبة حسن شاكوش

وأحيا مؤدي المهرجانات عمر كمال الحفل، حيث ظهر في مقطع فيديو كان نشره عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»، وهو في وصلة رقص مع زميله حسن شاكوش وخطيبته ريم، على أنغام أغنية بحبك.

كما رقص حسن شاكوش وخطيبته ريم على أغنية «بنت الجيران» الذي كان يغنيها معهما عمر كمال، في أجواء من الاحتفالات مع العائلة والأصدقاء، حيث حضر الحفل البلوجر فرح شعبان زوجة البلوجر المصري علي غزلان، ويتضح أنها صديقة مقربة للعروسة، حيث ظهرا معًا في العديد من الصور والفيديوهات، وحرصت الأولى على تهنئة العروسة في أكثر من منشور عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

وفي أول تعليق لـ حسن شاكوش بعد خطبته، نشر صورة له رفقة خطيبته ريم طارق عبر صفحته الرسمية بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق عليها قائلًا: الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.

وكان أعلن عمر كمال عن خطبة حسن شاكوش، عندما نشر صورة من حفل الخطوبة عبر صفحته الرسمية بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق عليها قائلًا: مبروك يا شاكوش ربنا يسعدكم يا حبيبي.

خطوبة شاكوش السابقة

على جانب آخر، احتفل حسن شاكوش سابقًا بخطبته على جارته بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، في يونيو عام 2020، وكانت بحضور أهل العروسين فقط؛ نظرًا للإجراءات الوقائية التي كانت مفروضة حينها؛ بسبب تفشي فيروس كورونا، ولكنه سرعان ما أعلن انفصاله عنها بعد أقل من شهر.

مواصفات خطيبة حسن شاكوش

وتحدث مطرب المهرجانات حسن شاكوش في لقاء سابق له عن المواصفات التي يبحث عنها في زوجته، وشريكة حياته المستقبلية.

وقال الفنان حسن شاكوش في لقاء مع برنامج “عرب وود”: “بدور حاليا على بنت الحلال، وعايز واحدة شبه أمي”.

وأوضح شاكوش: “البنات اليومين دول بتوع بابي ومامي، والبنات اللي بتشوفيهم على تيك توك الأيام دي هات 2000 جنيه عشان خارجة مع أصحابي، وهات 3000 جنيه عشان رايحة الساحل”.

واستكمل:”أنا عايز واحدة أسافر 20 سنة أشتغل أرجع ألاقيها في البيت، مش أرجع ألاقيها في الساحل، الموضوع باظ خالص، باظ خالص، مش عايز أرجع ألاقيها في شرم هقولها خليكي في شرم مع أصحابك”.

ونفى “شاكوش” مؤخرًا تقليده للنجم محمد رمضان في ستايل أغنياته وملابسه أيضًا موضحًا أنه يعتبره بمثابة شقيقه.

من هو حسن شاكوش؟

ويعد حسن شاكوش فنان مصري ترعرع في مدينة الجيزة، ومثّلت شوارعها مصدر إلهام دفعه إلى مجال الغناء. اكتسب شعبية كبيرة بعد الرواج الذي حققته أغنيتاه “مهرجان بنت الجيران” و”حبيبتي” و “عود البنات” و “بسكوتاية مقرمشة” و “عود البطل”. ازداد عدد متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي بسرعة في الأعوام الماضية، إذ وصل إلى 6 ملايين متابع على موقع فيسبوك، ويُعزى ذلك إلى تفاعله الكبير مع المعجبين والمنشورات التي تعكس أسلوب حياته. حصدت أغنيته “حبيبتي” نسبة مشاهدة عالية بلغت 100 مليون مشاهدة في عام 2021.

حسن شاكوش والعمل مع هيفاء وهبي

يُذكر أن مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، قال إنه يتمنى تقديم ديو غنائي مع الكثير من النجمات، وأنه يرى فكرة الفيديوهات الغنائية فكرة ناجحة.

وأضاف حسن شاكوش، في تصريحات تلفزيونية إنه يود أن يقدم ديو غنائي مع الفنانة هيفاء وهبي، وحينها سيكون بشكل مختلف وجديد.

كما أعلن حسن شاكوش عن موعود عرض أغنيته الجديدة، عبر صفحته الشخصية على موقع «إنستجرام».

ونشر حسن شاكوش مقطع فيديو، وعلق قائلا: “انتظروا يوم السبت كلك غرام حسن شاكوش وبيكا توزيع ساسو”.

“دي حلاوة”.. أحدث أغنيات حسن شاكوش

وفي سياق آخر، طرح المطرب الشعبي حسن شاكوش مؤخرا، فيديو كليب أحدث أغنياته “دي حلاوة” بالتعاون مع نجم فريق شارموفرز أحمد بهاء، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب“.

وتعد أغنية “دي حلاوة” من كلمات وألحان: أحمد بهاء، ومن توزيع موسيقى: ساري هاني، ومن إخراج: هادي الباجوري، ومن إنتاج: شركة جاما ميوزيك.

كما طرح شاكوش مؤخرًا أغنية “حنيلي” من كلمات إسلام المصري وألحان حسن شاكوش وتوزيع موسيقى إسلام ساسو ومن إنتاج شركة “مزيكا” للمنتج محمد جابر، والكليب من إخراج هادي الباجوري، بعد أغنية “حبيبتي” التي ظهرت فيها الفنانة ياسمين رئيس.

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