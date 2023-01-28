شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة وعباس الضو وعلوان البكرى أشهر شخصيات قدمها عبد الله غيث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثيرة جدًا الشخصيات التي قدمها الفنان عبد الله غيث وأبدع في أغلبها لدرجة جعلت المشاهدين يحفظون أسماء الشخصيات، وتظل عالقة في أذهانهم حتى الآن، ومن أشهر الأدوار التي قدمها ذلك الفنان المولود في 28 يناير عام 1930، شخصية حمزة عم الرسول في فيلم الرسالة، فقد طلب منه الفنان العالمي أنطوني كوين أي يمثل هو في النسخة العربية قبل أن يمثل كوين في النسخة الإنجليزية ليتعلم كوين من غيث الأداء لكون حمزة شخصية عربية فمن المؤكد أن ممثلاً عربيًا سيكون لديه الخبرة الأكثر في تجسيدها.

قدم أيضًا غيث شخصية "عباس الضو" في المسلسل الشهير "المال والبنون" وكانت تلك الشخصية من الشخصيات التي أثرت في المشاهدين وكانت أيقونة درامية، ونال بها غيث شهرة كبيرة جدًا وحققت نجاحًا كبيرًا وقتها، ولو كنا في زمن التريند لكانت من علي قائمته، وقدم غيث أيضًا دور "علوان البكري" وهو آخر دور قدمه في الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل "ذئاب الجبل".

وفي المسرح صال وجال عبد الله غيث علي المسرح القومي، وقدم الكثير من الأعمال المسرحية من أهمها وأشهرها "مصرع كليوباترا، والوزير العاشق التي قدم فيها شخصية ابن زيدون، الحسين ثائرا والتي قدم فيها شخصية الحسين كراوي، وغيرها من الشخصيات والأدوار التي قدمها علي خشبة المسرح.