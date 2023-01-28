شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. ذكرى ميلاد الفنان الراحل عبد الله غيث.. فنان تفوق على أنطونى كوين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الذكرى الـ93 على ميلاد الفنان عبد الله غيث، ابن قرية كفر شلشلمون بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، والذى توفى عام 1993 أثناء تصوير حلقات مسلسل "ذئاب الجبل" وتجسيده شخصية علوان البكري.

ولد عبد الله غيث عام 1930 بقرية كفر شلشلمون مركز منيا القمح، لأب من عائلة عريقة تمتلك مئات الأفدنة، وكان لديه 4 أشقاء كان هو أصغرهم، تزوج من ابنة خالته وعمره 18 سنة، وأنجب منها "أدهم والحسينى وعبلة" وكان محافظا طول حياته على إبعاد أسرته عن الصداقات مع أهل الفن.

دخل "عبد الله" الفن من خلال شقيقه، الأكبر "حمدى"، وبعد إنهاء دراسته بالقرية، التحق بمعهد الفنون المسرحية بالقاهرة، وأصبح أفضل من قدم المسرح الشعرى، وحاز تمثيله على إعجاب الكثيرين، وأثنوا على أدواره وخاصة عن دوره فى فيلم الرسالة، والقيام بدور "حمزة بن عبد المطلب" عم الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال عنه الممثل "أنطونى كوين" لو كان عبد الله غيث فى أوروبا لكان له شأن آخر.

وقال أهالى قرية الراحل عبد الله غيث، إنه كان بمثابة عمدة شعبى لأهالى قريته، و"أدهم الشرقاوي" الدور الأقرب فى الحقيقة للحياة التى عاشها الراحل عبدالله غيث، فكان عاشق لأهالى قريته ويتألم لحزنهم وكان يشاركهم أفراحهم وأحزانهم، وتخلى عن تولى منصب العمودية بعد وفاة والده وشقيقه وتنازل عنها لابن عمه، وكان تنازله عنها رسميا، لكنه كان فى نظر أهالى قريته العمدة الحقيقى لهم، لم يترك حياة الريف طيلة فترة حياته وفى ظل نجوميته كان يفخر بارتداء الجلباب البلدى والقيام بأعمال الفلاحة.