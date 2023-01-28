شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن مصطفى فى رحلة إلى "دير القديس سمعان" فى أولى حلقات "أيمن وسكر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى أولى حلقات برنامج "أيمن وسكر" الذى يقدمه أيمن مصطفى على قناة "أون" كل جمعة فى تمام الساعة 9 مساء، تناولت الحلقة زيارة إلى دير القديس سمعان فى منطقة المقطم، والذى يضم 7 كنائس، كما يضم أكبر كنيسة فى العالم محفورة داخل الجبل.

ويُعتبر دير القديس سمعان الدباغ بالمقطم من الأماكن الأثرية، فهو يمثل تحفة معمارية نادرة محفورة بمهارة داخل جبل المقطم بالقاهرة، ومزارًا سياحيًّا يقصده المصريون والأجانب من مختلف دول العالم لما يتمتع به من معالم ومزارات تاريخية، ويضم أكثر من ٧٥ صورة محفورة في الجبل.

ويضم دير القديس سمعان الخراز ٦ كنائس، ويأتى لزيارتها العديد من السياح والمصريين من حول العالم لزيارتها والتمتع بجمالها، وهى كنيسة الأنبا شنودة، وكنيسة الملاك ومارى وحنا، وكنيسة الأنبا برام بن زرع سريانى، وكنيسة الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس، وكنيسة مارمرقس، وكاتدرائية العذراء والقديس سمعان، وهى أكبر كنيسة في مصر، حيث تستوعب ٢٠ ألف شخص.

وكشف أيمن مصطفى قبل ذلك تفاصيل برنامجه "أيمن وسكر"، وقال إن برنامجه الهدف منه هو تقديم صورة جديدة عن السياحة في مصر وجذب العديد من السياح إليها، ويستهدف البرنامج الطفل في المقام الأول، مؤكدًا أنه استعان بحيوان النسناس من أجل جذب الأطفال والكبار لمشاهدة البرنامج.

وأضاف أن البرنامج يستهدف الأطفال والأجيال الجديدة، وأنه بدأ التصوير بالقاهرة والعديد من محافظات مصر، مردفا: "بعرف الأطفال على الأماكن السياحية والجميلة في مصر، وأنا بحب دايمًا أكون عن حسن ظن جمهوري وأقدم اللي هما منتظرينه مني".