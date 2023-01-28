شكرا لقرائتكم خبر عن نجلاء بدر: قراري بترك الإعلام من أجل التمثيل مصيرى وصعب العودة للبرامج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة نجلاء بدر عن القرار الذى اتخذته في حياتها من أجل التمثيل، وذلك مقارنة بما فعلته شخصية شيرين التي قدمتها في حكاية روليت من مسلسل في كل أسبوع حكاية، حيث قررت شيرين التضحية بحملها وجنينها من أجل بطولة فيلم جديد بإجرائها عملية إجهاض للحفاظ على فرصة تقديم البطولة لأول مرة ومن ثم النجومية والشهرة.

وأوضحت نجلاء خلال ندوة ”الخليج 365” أن هناك قرارا اتخذته في حياتها من أجل التمثيل قائلة: "سبت الإعلام واتجهت للتمثيل وده كان قرار مصيرى، بس مندمتش عليه، ولكن أنا ضحيت بشىء أحبه من أجل حاجة بحبها أكثر، وأعتبر هذا القرار من القرارات المصيرية التي اتخذتها في حياتى لأنى وقتها كنت في عز نجاحى بتقديم البرامج وبقالى سنين باشتغل إعلامية وفجأة تغير الكارير كله وابتدى من الصفر في مجال جديد".

وأشارت نجلاء بدر إلى أن فكرة العودة لتقديم البرامج مرة أخرى صعب في الوقت الحالي، لعدم وجود فكرة مناسبة ومن أجل العودة لابد من تقديم جديد وأنا لا أحب التكرار أو تقديم شيء لمجرد التواجد فقط، أيضًا السوشيال ميديا أصبحت سبقتنا بكتير، لأنه حاليًا ممكن أي حد يعمل برنامج من بيته، في حين أن البرنامج يحتاج استديو وأشياء كثيرة، ولكن واحد في بيته ووراه ستارة يطلع في ثوانى يعمل برنامج والحقيقة أننا بقينا نشوف مهازل ربنا يعينا عليها.

وتحدثت نجلاء بدر عن تجربتها في مسلسلات الـ 5 و 10 حلقات وقالت: "من الناحية الفنية هذه النوعية من الأعمال لا يوجد بها أو مشاهد حشو، مقارنة بالأعمال التي تتضمن عدد حلقات كثيرة وخصوصا الـ60 اللى كانت من أصعب التجارب بالنسبة لى فيه مشاهد كتير حشو والمشهد 4 و5 صفحات ورغى كتير، وأنا أتابع الفن الأجنبي وفى نفس الوقت غيورة على فننا، ولذلك عندما نرى التطور الذى يحدث في أوروبا وأمريكا ونجد مفيش مشهد ملوش معنى ولا مشهد حشو".

وتابعت نجلاء: "حتى الدراما التركية تجد الحلقة كلها 4 مشاهد فقط والأحداث لا تسير ولكنهم استطاعوا التسويق لنفسهم وخاصة للسياحة من خلال الدراما، كمان الدبلجة السورية واللهجة السهلة ساهمت في انتشارها بمصر والدور العربية، وبالنسبة لى مسلسل العشق الممنوع ده ما قدرتش أكلمه وكان كل العلاقات اللى فيه غير شرعية بس إحنا شعب بنجب الحكايات وإحنا شاركنا في نجاح الأعمال لأن جمهور مصر القاعدة الأكبر في الوطن العربى".