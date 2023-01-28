شكرا لقرائتكم خبر عن محمود العسيلى: عبد الوهاب ومحمد فوزى أثرا فيّ ويمثلانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجم محمود العسيلى، ضيفا مع أنغام ببرنامجها "أنغام" الذى يذاع على قناة dmc، فى الجزء الثانى من الحلقة.

وخلال الحلقة تحدث محمود العسيلى عن كواليس لقاء جمعه بالموسيقار عمر خيرت، وقال: قابلته وأنا عندى 15 سنة، قال لى "يا ابنى أنت بتعمل حاجات كتير غلط"، بعد كده قال لى: "أسلوبك مختلف فى العزف على البيانو".

كما تطرق العسيلى عن أكثر الفنانين الذين أثروا فيه وشكلوا موهبته فى الموسيقى وقال: "محمد عبد الوهاب ومحمد فوزى أثروا فيا ويمثلونى، عشان بيعملوا ميكس بين الشرقى والغربى".

وأشار إلى أنه يحب أغنية "عاشق الروح" للموسيقار عبد الوهاب ويسمعها كثيرا محاولا غناءها، وقال: لكن فيه جزء فى الأغنية مش بعرف أغنيها لأن فيها مقامات كتير"، كما لفت إلى أنه عاشق للفنان محمد فوزى: "بحبه كممثل ومطرب" وأول أغنيها يعزفها على البيانو "حبيبى وعينيا".

وعن السينما قال: "عملت سينما مرة واحدة، وكنت هسيب المزيكا شوية"

وعن تعاونه مع أنغام فى أغنية من ألحانه: "فيه إشاعة طالعة إنى هلحن لك، ولازم نحولها لحقيقة".