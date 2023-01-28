برنامج "الدوم" يعرض قصة حياة الفنانة الراحلة شادية خلال الحلقة السادسة

القاهرة - سامية سيد - عرض برنامج الدوم في حلقته السادسة خلال الموسم الثاني والذي يعرض على قناة DMC، قصة حياة شادية الفنية، فقد أحبت القراءة منذ صغرها، وكان مثلها الأعلى أم كلثوم، وكانت تحب السينما، ولكن والدها رفض حتى استطاعت أن تقنعه، وعندما نشرت مجلة صورتها بهدف السخرية منها اختارها المخرج حلمي رفلة من خلال تلك الصورة لتأخذ أول فرصة في التمثيل، وقدمت شادية ما يقرب من سبعين أغنية خلال مشوارها الفني.

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

ويذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من أن تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، وتقدم الشركتان من خلاله مبادرة لاكتشاف الموهوبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

ويُعرض الموسم الثاني على قناة dmc، في يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء، من تقديم شريف نور الدين ونهى درويش.