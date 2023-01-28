شكرا لقرائتكم خبر عن مبارك يطلب من المتسابقة حنين سعيد في برنامج "الدوم" التمثيل بالنوبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت المتسابقة حنين سعيد ببرنامج الدوم في حلقته السادسة، مشهدا تمثيليا، ولأنها من أسوان طلب منها مدرب التمثيل أحمد مبارك أن تقدم مشهدا بالنوبي، وبالفعل قدمت ذلك وبرعت فيه وأشاد بها مبارك.

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

ويذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من أن تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، وتقدم الشركتان من خلاله مبادرة لاكتشاف الموهوبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

ويُعرض الموسم الثاني على قناة dmc، في يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء، من تقديم شريف نور الدين ونهى درويش.