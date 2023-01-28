شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الدوم.. المتسابقة شيماء زين تشارك فى الدوم بأغنية "بالورقة والقلم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت المتسابقة شيماء زين في الحلقة السادسة من برنامج الدوم بموسمه الثاني، حيث قدمت أغنية "بالورقة والقلم" وهي حامل، وعلق أبو الخير عليها: خفت عليكي في المقامات العليا وعارف مشاكل النفس في الحمل.

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

ويذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من أن تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.