شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج "الدوم" يعرض قصة حياة أحمد حلمى الفنية فى سادس حلقاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض برنامج الدوم في الحلقة السادسة قصة حياة الفنان أحمد حلمي الفنية، منذ التحاقه بأكاديمية الفنون بالصدفة، وقبوله في قسم الديكور، ثم عمله كمخرج برامج أطفال، وأشهر البرامج لعب العيال، ثم انضمامه لفيلم "عبود على الحدود"، وتوالت أعماله السينمائية بعد ذلك.

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

ويذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من أن تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.