شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الدوم.. بهيرة وليد تتألق في التقديم التلفزيوني وشادي شاش يعلق: أنتِ كويسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألقت المتسابقة بهيرة وليد، في التقديم التلفزيون خلال الحلقة السادسة من برنامج الدوم في موسمه الثاني والذي يُقدَّم على قناة DMC، وعلق عليها الإعلامي شادي شاش من لجنة اختيار المواهب "أنتِ كويسة".

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من أن تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.