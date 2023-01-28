شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج "الدوم" يعرض مواهب القاهرة فى الحلقة السادسة من موسمه الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض برنامج الدوم لليوم الثاني بالحلقة السادسة اختبارات المواهب التي تقدمت من القاهرة بمحافظتي القاهرة والجيزة، في التمثيل والغناء وتقديم البرامج وتشكلت لجنة التحكيم من الموسيقار محمد أبو الخير، والإعلامي شادي شاش، ومدرب التمثيل أحمد مبارك.

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

ويذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من أن تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.