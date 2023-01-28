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محمود العسيلى لـ"أنغام": مزيكا التسعينات شبه بعضها

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القاهرة - سامية سيد - حل النجم محمود العسيلى، ضيفا مع أنغام ببرنامجها "أنغام" الذى يذاع على قناة dmc، فى الجزء الثانى من الحلقة.

وخلال الحلقة تكلم العسيلى عن تكوينه الموسيقى وبداية تعلقه بالمزيكا وقال: "أبويا كان بيسمعنى رياض السنباطى وأم كلثوم وزكريا أحمد.. كنا بنروح تركيا واليونان ومزيكتهم كانت حلوة.. ونشترى أسطوانات مزيكا من هناك.. ونشغل فى البيت أغانى تركي".

وأضاف: "كان عندنا مشكلة فى التسعينات، كل المزيكا كانت شبه بعضها، لغاية عمرو دياب ما غنى ويلومونى، وبدأت وجهة نظرى عن الأغنية فى بلدنا تتغير".

وعن أغنية "حلم بعيد" قال: "من تأليف أمير طعيمة وألحانى، ولحنتها بالصدفة، واتعملت بــ 18 شكل توزيعى".

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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