شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام لـ"العسيلى": ليك جمهور شايفينك أعظم حد.. وفيه ناس مش شايفينك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجم محمود العسيلى، ضيفا مع أنغام ببرنامجها "أنغام" الذى يذاع على قناة dmc، فى الجزء الثانى من الحلقة.

وخلال الحلقة تحدث العسيلى عن أخته يمنى العسيلى والتي تعاونت معه فى كتابة أكثر من أغنية أبرزها "مش زى الأفلام"، وقال: "يمنى أختى بتكتب كلمات حلوة، وذوقنا واحد فى الموسيقى.. هي أصغر منى بـ5 سنين وأكتر واحدة بتشجعنى، وأول أغنية تكتبها لى "مش زى الأفلام" وهى مختلفة تماما ومش هعرف أعمل زيها أبدا".

وقالت أنغام لـ"العسيلى": "ليك جمهور كبير معترف إنك أعظم حد فى الدنيا، وفيه ناس تانية مش شايفاك.. أنا لما سمعت "زى الأفلام" حبيتها أكتر مما تتخيل، وبدأت أعرَّف الناس عليك وأقول لهم اسمعوه".

ورد العسيلى: "أول مرة أشوفك فى الاستوديو سلمتِ عليّ بحماس فظيع، وقلتِ لى ولادى بيحبوك".