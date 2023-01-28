شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان وساسولو.. الموعد والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتجه أنظار العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، إلى لقاء ناري مرتقب من العيار الثقيل يجمع بين ميلان وساسولو مساء الأحد القادم الموقع 29 من شهر يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من الدوري الإيطالي الممتاز 2022/2023.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية أبرز المعلومات بشأن مباراة كتيبة بيولي القادمة أمام ضيفه ساسولو، وذلك يأتي فيما يلي..

تعرف على توقيت مباراة ميلان وساسولو والقنوات الناقلة

من المقرر أن تبدأ المباراة مساء الأحد القادم في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان وساسولو اليوم في الدوري الإيطالي 2022/2023

تنقل جميع أحداث اللقاء المرتقب بين الطرفين عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، وكذلك قناة أبو ظبي الرياضية، وذلك يأتي بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية السمراء.

التشكيل المتوقع لميلان أمام ساسولو في الدوري الإيطالي 2022/2023

من المتوقع أن تدخل كتيبة الميلان بالتشكيل التالي أمام ضيفه:-

حراسة المرمى: تشيبريان تاتروسانو.

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز، توموري كيير، كالابريا.

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر، تونالي.

خط الهجوم: رفائيل لياو، براهيم دياز، جونيور ميسياس، أوليفيه جيرو.

موقف ميلان وساسولو في جدول ترتيب الكالتشيو قبل مباراة الأحد

يقع أصحاب الديار في المركز الثاني من جدول ترتيب مسابقة السيريا أي في نسخته الجارية 2022/2023، حاملًا في رصيده 38 نقطة.

بينما يقع الأخير في المركز السابع عشر، برصيد 17 نقطة فقط لا غير.