شكرا لقرائتكم خبر عن ديربي الشمس.. التشكيل المتوقع لقمة نابولي وروما في الدوري الإيطالي 2022/2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتجه أنظار العديد من عشاق الكرة الإيطالية في جميع أنحاء العالم، إلى قمة من العيار الثقيل تجمع بين روما ونابولي، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من الدوري الإيطالي الممتاز 2022/2023.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية أبرز المعلومات بشأن اللقاء الناري المرتقب لدى عشاق الكالتشيو مساء الأحد القادم، وذلك يأتي فيما يلي..

تعرف على موعد مباراة روما ونابولي في الدوري الإيطالي2022/2023

تقام المباراة مساء يوم الأحد القادم الموافق 29 من شهر يناير الجاري، على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لقمة روما ونابولي في الدوري الإيطالي 2022/2023

تذاع أحداث ديربي الشمس بين روما ونابولي عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية، وكذلك قنوات أبو ظبي، ويأتي ذلك بشكل حصري في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية السمراء.

تعرف على التشكيل المتوقع لقمة روما ونابولي في الدوري الإيطالي 2022/2023

من المتوقع أن يدخل روما إلى مجريات اللقاء بالتشكيل التالي..

حراسة المرمى: روي باتريسيو.

خط الدفاع: مانشيني، سمولينج، إيبانيز.

خط الوسط: تشيليك، كريستانتي، بيليجريني، زاليويسكي.

خط الهجوم: زانيولو، باولو ديبالا، أبراهام.

بينما يأتي تشكيل أصحاب الديار المتوقع كالتالي..



حراسة المرمى: ميريت.

خط الدفاع: دي لورينزو، ميناجي، جيسوس، ماريو روي.

خط الوسط: أنجويسا، لوبوتكا، إيلماس.

خط الهجوم: بوليتانو، أوسيمين، كفاراتسخيليا.

موقف روما ونابولي في جدول ترتيب مسابقة الكالتشيو 2022/2023

يتصدر نابولي ترتيب مسابقة السيريا أي بعد أداء أكثر من رائع دام منذ بداية الموسم الحالي، حاملًا في رصيده 50 نقطة.

ويقع الضيوف في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 37 نقطة فقط لا غير.