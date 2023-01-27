شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شاكوش يحتفل بخطوبته فى حضور مطربى المهرجانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، بخطوبته اليوم الجمعة، على فتاة من خارج الوسط الفني، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء في الوسط الفني.

وهنأ عمر كمال، زميله حسن شاكوش -عبر حسابه الرسمي على فيس بوك وعلق على صورة من حفل الخطوبة: "مبروك يا شاكوش.. ربنا يسعدكم يا حبيبى".

يذكر أن مطرب المهرجانات حسن شاكوش قد حصل على حكم بالبراءة فى اتهامه بالإساءة وسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، وهى الأزمة التى تعود لعام 2021 عندما صرحت ريهام من خلال برنامجها بأنها طلبت من شاكوش الغناء فى حفل تخرج ابنها، لكنه رفض وطلب مبلغا كبيرا وقت إيقافه من نقابة الموسيقيين، ليرد عليها من خلال فيديو عبر حسابه بفيس بوك ووقتها تم رفع دعوى قضائية من خلال محامى ريهام.