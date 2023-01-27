شكرا لقرائتكم خبر عن محمود العسيلى لـ"أنغام": "مجنونة" مش ذوقى الموسيقِى وباسوا إيدى عشان أغنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث النجم محمود العسيلى، في لقائه مع أنغام ببرنامجها "أنغام" الذى يذاع على قناة dmc، عن أشهر أغنياته التي اشتهر بها فى بداياته وهى "مجنونة".

وقال العسيلى لـ أنغام: "كنت رافض أغنية مجنونة ولحنتها وأنا عندى 14 سنة، لكن أصحابي وكل الناس اتحايلوا عليا وباسوا إيديا عشان أغنيها، لأنها مكانتش ذوقى الموسيقى".

وأضاف: "أغنية مجنونة لغاية النهاردة الناس بتطلبها منى، وهي وش السعد عليا.. حاولت بعدها أخرج منها وعملت "تبات ونبات".. منكتش عارف إنها هتشتغل فى كل أفراح مصر، بعدها عملت "الفستان الأبيض".

ولفت العسيلى إلى أنه غنى أغنية "مجنونة" فى حفل وكان يغنى قبل النجم عمرو دياب، ورددها العديد من المرات، حتى طلب منه متعهد الحفلات بإنهاء الفقرة مع وصول عمرو دياب، قائلا: متعهد الحفلات قال لى أرجوك عمرو دياب على وصول.

وتابع العسيلى: "لما بدأت ألحن كانت مسيطرة عليا روح الهاوي، وأول ألبوم ليا كان معظمه كان مزيكا أكتر من الغناء".