شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء أبطال الفيلم التسجيلى "نقطة تحول" قبل عرضه غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض شبكة قنوات الشركة المتحدة، الفيلم التسجيلى "نقطة تحول" غدًا السبت، ويرصد قصص وبطولات مجموعة من مصابي العمليات الإرهابية التي شهدتها مصر منذ أحداث ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وقد تنوعت حالات المصابين بين الجيش والشرطة والمدنيين والقضاة باختلاف أسباب وأماكن الإصابات.

ويتضمن الفيلم قصص الأبطال؛ العقيد محمد فرج مدير مدرسة الصاعقة، المقدم إسلام العزب من قوات الصاعقة، المقدم حسن حمادة من قوات المظلات، المقدم عمرو عبد الرؤوف، والمستشار أمير يعقوب (تفجير فندق العريش)، ومن المدنيين عم غريب والسيدة قوت القلوب ضحايا انفجار الكنيسة بالإسكندرية.

يأتي العرض الأول على قناة "سي بي سي" فى تمام الساعة 5 مساء، وعلى قناة إكسترا نيوز فى تمام الساعة 6 مساء، وعلى قناة أون فى تمام الساعة 7 مساء، وعلى القناة الأولى المصرية فى تمام الساعة 7 مساء، وعلى قناة الحياة فى تمام الساعة 8:45 مساء، وعلى قناة dmc فى تمام الساعة 11:30 مساء.

جدير بالذكر أن الفيلم يناقش كيف استطاع الأبطال من مصابي العمليات أن يحولوا تلك الآلام العظيمة التي مروا بها والمحنة الكبيرة إلى منحة وأمل، وبعضهم حقق البطولات الرياضية رغم الإصابة والبعض الآخر يعود إلى عمله في أماكن مختلفة غير قتالية، لكنه يقدم نموذجًا جديدًا للإبداع والتفاني من أجل الوطن.

وقال أحمد نور، مخرج فيلم "نقطة تحول" بين الألم والأمل لـ"الخليج 365" والذي يرصد قصص وبطولات مجموعة من مصابين العمليات الإرهابية التي شهدتها مصر منذ أحداث ثورتي 25 يناير و30 يونيو، إن العمل استغرق تصويره حوالى 7 أيام ما بين الإسكندرية وعدة أماكن للجيش والشرطة، مضيفًا أن الشركة المتحدة وفرت لنا أشياء كثيرة وأوجه الشكر لهم على دعمهم.

وتابع: جلسنا مع شخصيات نماذج حية من القوات المسلحة منهم النقيب أحمد نجيب الذى أخذ عبوة ناسفة من الإرهابيين، وبعدها تم بتر قدميه وحقق حلمه في مجالات أخرى، كذلك المقدم إسلام وغيرهم الذين حققوا نجاحات فى غير مجال عملهم.

وأشار إلى أنه من المقرر عرض الفيلم غدا على مجموعة من قنوات المتحدة، وتستغرق مدته حوالى 45 دقيقة.